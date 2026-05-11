贝森特据报曾「训斥」日本财务大臣 料债市风波引发不满

美国财长贝森特今年1月高调出席达沃斯世界经济论坛期间，会晤了日本财务大臣片山皋月，据报有日本官员认为两人会谈更像一次「训斥」，而非一次普通会面。该知情人士又指，贝森特语速极快，连片山身旁负责记录的随员都几乎跟不上，但并未透露贝森特的具体要求。

值得留意的是，上述论坛期间正值日本国债重挫之时，并蔓延至美国国债市场。当时贝森特曾向传媒表示，已与日本对口官员沟通，「确信」对方会采取行动稳定市场；不久后，片山敦促市场冷静，强调日本正推行「负责任且可持续」财政政策，并似乎缓解了投资者对日本支出计划的担忧。

突显异常强势手段

报道指出，事件突显贝森特采取一种异常强势的手段，以塑造日本经济走向；而他早年作为对冲基金经理，在日本的投资也取得了巨大成功。随著美国持续扩大举债规模，特朗普政府对任何可能推高美债息率的外部因素高度敏感，肯定不乐见日本市场的波动。

报道又指，贝森特在前往中国参与习特峰会途中 ，特地绕道日本，或许也能让日本方面感到安心，显示美国并非只关注与中国关系；不过，对于日本首相高市早苗而言，贝森特的关注是一把双面刃，因为一方面需要获得美国支持，另一方面也要掌控国内政策的主导权。

这是贝森特作为美国财长一年多来第三次访日，行程将于周一开始。此前，外界怀疑日本连续多日大规模干预市场以支撑日圆，投资者将密切关注美日关系是否出现紧张迹象，因贝森特过去曾经批评这种做法，并更倾向于日本加息。

Nippon Asset Management首席策略师Chotaro Morita指出，如果贝森特加大要求力度，日本可能几乎没有回旋余地，并直言「毫无疑问，贝森特对日本的言论将会非常尖锐」。

此外，根据贝森特在社交媒体X发布的消息，他将于周二会见高市早苗和片山皋月，然后周三前往首尔与中国国务院副总理何立峰举行会谈。中国商务部证实，首尔会谈将重点放在贸易问题，为即将到来的习特峰会作准备。至于贝森特这次东京之行，除了货币市场之外，还可能讨论供应链韧性、伊朗战争等议题。

