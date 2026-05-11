Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Pimco投资总监称伊朗战争或令美推迟减息 「不完全排除加息」

宏观经济
更新时间：11:27 2026-05-11 HKT
发布时间：11:27 2026-05-11 HKT

Pimco投资总监Dan Ivascyn接受英国《金融时报》采访时表示，伊朗战争或导致美国联储局进一步推迟减息，甚至可能上调借贷成本。他指出，伊朗关闭霍尔木兹海峡引发能源价格飙升，为一直致力于将通胀率降至2%目标的联储局带来新挑战。

Dan Ivascyn表示，虽然美国距离加息那一步还比较远，但正如目前欧洲、英国甚至日本的情况，未来将会看到更多紧缩政策，直言「不会完全排除美国加息的可能性」。

倘美减息将适得其反

他又补充，鉴于当前通胀走势及前景的不确定性，美国减息将适得其反，并指任何此类举措「极有可能导致中长期利率上升」。

此外，富兰克林邓普顿行政总裁Jenny Johnson亦认为，联储局将更难控制通胀，而投资者对抗通胀的需求正在增加。高盛分析师上周五一份报告则指出，联储局未来两次减息预计会推迟至今年12月和2027年3月，料能源成本将使核心PCE价格指数涨幅维持在近3%水平。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
11小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
13小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
13小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
14小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
21小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
饮食
15小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
2026-05-09 17:46 HKT