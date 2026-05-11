Pimco投资总监称伊朗战争或令美推迟减息 「不完全排除加息」

Pimco投资总监Dan Ivascyn接受英国《金融时报》采访时表示，伊朗战争或导致美国联储局进一步推迟减息，甚至可能上调借贷成本。他指出，伊朗关闭霍尔木兹海峡引发能源价格飙升，为一直致力于将通胀率降至2%目标的联储局带来新挑战。

Dan Ivascyn表示，虽然美国距离加息那一步还比较远，但正如目前欧洲、英国甚至日本的情况，未来将会看到更多紧缩政策，直言「不会完全排除美国加息的可能性」。

倘美减息将适得其反

他又补充，鉴于当前通胀走势及前景的不确定性，美国减息将适得其反，并指任何此类举措「极有可能导致中长期利率上升」。

此外，富兰克林邓普顿行政总裁Jenny Johnson亦认为，联储局将更难控制通胀，而投资者对抗通胀的需求正在增加。高盛分析师上周五一份报告则指出，联储局未来两次减息预计会推迟至今年12月和2027年3月，料能源成本将使核心PCE价格指数涨幅维持在近3%水平。