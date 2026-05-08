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缺乏AI投资 印度卢比贬值 当地股民转战海外市场

宏观经济
更新时间：16:23 2026-05-08 HKT
发布时间：16:23 2026-05-08 HKT

以往印度投资者都专注于本地市场，但随著印度卢比贬值，以及当地股市欠缺AI概念股，促使更多印度投资者转战海外市场。

印度投资者海外股票债券投资规模 按年大增60%

《彭博》报道，据印度储备银行数据，截至今年2月的11个月内，印度投资者押注海外股票及债券的投资额逾22亿美元，较去年同期大增60%。

印度共同基金协会数据亦显示，3月由印度本地基金经理管理全球投资基金，资产规模已达到破纪录40亿美元。

促使印度投资者转战海外，主要受到本地股市回报不吸引，印度卢比贬值，以及缺乏AI概念投资选择等因素影响。印度股市仅占全球股市约3%，印度股市走势未必与其他地区同步。而印度卢比贬值，令海外资产更具吸引力。

印度股市表现亦落后于新兴市场，过去一年，MSCI印度指数的表现落后新兴市场指数近50%，即使该指数已由今年3月低位反弹。

科技专才凭知识优势 收割三倍多投资回报

印度投资者亦留意到，印度股市缺乏AI、晶片及数据中心等热门投资主题股票选择，这类股票推动南韩及台湾股市屡创新高。

印度是全球科技重镇之一，当地科技专才的专业知识，成为投资美国科技股的优势。38岁的科技专才Abhishek Dadhich表示，他由2023年起投资美股，以自己对科技业的理解，令他成功收割三倍多投资回报，回报额逾30万元，已超出他的预期。

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