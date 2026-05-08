达里奥料共和党11月失众院控制权 美国步入「大动荡」时期 吁配置黄金最多15%
更新时间：11:16 2026-05-08 HKT
发布时间：11:16 2026-05-08 HKT
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桥水基金（Bridgewater）创办人达里奥（Ray Dalio）表示，美国正走向一段历时多年的长期动荡，背后原因包括庞大的财政赤字、日益扩大的贫富差距，以及左右派之间日趋严重的政治分裂，并认为新的地缘政治格局和AI带来的冲击将加剧这种动荡。
达里奥在接受《纽约时报》播客节目访问时指出，未来五年将出现巨变，所有这些力量会同时作用、彼此叠加。等到这段时期过后，世界几乎将面目全非，会变得截然不同，并经历一段重大变革与剧烈动荡的时期。
政治和社会冲突将加剧
达里奥表示，美国的社会和政治体系正面临风险，他担心可能会发生暴力事件，「我们将迎来中期选举，我认为共和党很可能会失去众议院的控制权。我认为从那时起，政治和社会冲突将会加剧，尤其是在中期选举到2028年总统大选这段时间。」
国际秩序规则荡然无存
他表示，国际上已经不存在基于规则的秩序，美伊战争的结果，或能以「谁控制霍尔木兹海峡，及谁控制核材料」这种几乎非黑即白的方式来决定。
他又表示，投资者应该保持投资组合多元化，黄金的配置比例在5%到15%之间。他说，回顾历史可以发现，在所有这些时期，所有法定货币都会下跌，黄金价格则会上涨。
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