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廉航Spirit倒闭 美国有网民发起众筹收购 集资额破4.37亿美元

宏观经济
更新时间：13:42 2026-05-07 HKT
发布时间：13:42 2026-05-07 HKT

廉航Spirit日前公布因为无法筹集营运资金，决定停止营运及停飞所有航班。有美国网民建立集资平台，尝试集资收购Spirit航空，现时已筹集到逾4.37亿美元。

入场金额仅45美元 相当于Spirit机票均价

美国网民Hunter Peterson在廉航Spirit公布倒闭后，决定建构众筹网站，呼吁网民集资收购Spirit航空。

Hunter Peterson发起的众筹行动，入场金额仅45美元，相当于Spirit航空的平均价格，而且项目暂时不会从资助网民户口中扣除，而是为未来收购预留资金。

据Hunter Peterson解释，发动众筹收购Spirit航空，一旦成功将会实现一间没有任何公司支持，不会有高薪CEO，亦不会有大股东决定命运的航空公司。

现时众筹平台集资额已突破4.37亿美元，捐款金额由45美元至850美元。不过Hunter Peterson指出距离拍卖Spirit航空经营许可证不到一星期，而集资目标额高达17.5亿美元。

为推动收购，Hunter Peterson除了建构众筹平台，亦与Spirit航空的员工代表会面，并咨询律师事务所的专业意见。

有网民认为，今次集资收购如果成功，未来可以透过更多众筹方式，拯救更多濒临破产的企业，接管后恢复企业对消费者友好的管理措施。

美国政府曾考虑向Spirit航空 提供5亿美元资金

为拯救财困的Spirit航空，美国政府曾考虑提供5亿美元资金，条件是获得Spirit航空破产重组后最多90%股份的认股权证。

但Spirit航空的主要债权人不同意美国政府提案，忧虑Spirit航空再次破产，美国政府可享有优先受偿地位。结果Spirit航空公布停止营运，数千名员工失业，数千名旅客预订的机票失效。

Spirit航空代表律师表示，自美伊战事爆发后，油价急升，导致公司于三月及四月在航油开支增加1亿美元，公司在没有选择下只能结束营运。

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