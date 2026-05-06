标普全球4月香港PMI跌至48.6 中东战争令原材料价格飙涨

标普全球公布，4月香港采购经理指数（PMI）从上月49.3降至48.6，连续两个月处于50以下，反映商业景气持续低迷，紧缩速度更加快至10个月以来最急。综观4月份数据，企业产出和新增订单再度缩减，减产速度更加快至去年7月以来最急。受访公司表示，加价行动对业务经营和客户订单带来负面影响。值得注意的是，由于中东爆发战争，原材料价格随之飙涨，因此整体投入成本的升幅攀至2011年11月以来最大。

私营企业连续两月减产

调查显示，4月份香港私营企业已连续两月减产，跌幅比上一调查月加深，整体虽然温和，却是去年7月以来最大。企业表示，第二季初的新增订单量持续减少，紧缩速度较上月略为收歛，整体尚算中等。从外贸角度衡量，则4月出口订单已重拾升幅，反而从中国内地新接的销售额却由升转跌，录7个月以来的首个跌幅。

企业成本增加 调高售价

价格方面，4月的整体投入成本飙升，直冲14年半高位，成本通胀多少由原材料价格急升，造成采购价格高企所致。不过，企业的薪酬成本亦已连续9个月增加。为缓解盈利压力，企业于是调高售价，加幅为2023年9月以来最大。

新增订单减少 积压工作量下降

随着新增订单减少，企业4月积压的工作量也同时下降，跌幅虽然不大，但与长期平均水平大致相若。由于产能过剩、需求走弱的迹象浮现，因此企业对扩充人手的态度转趋保守，雇员人数三个月来首次缩减，基本与公司未有填补职缺，以及缩编节流有关。

采购库存连续11个月上升

企业于最近一个调查月继续积极采购，但数量增幅比上月收窄；受访公司通常表示，由于原材料价格很可能攀升，故先增购投入品，造就采购库存连续11个月上升。业者又表示，供应商产能充裕，供货表现持续改善。

4月维持看淡 忧虑中东战火

对于未来一年前景，香港私营企业在4月维持看淡，悲观情绪只较上月略浅，整体显著。总的来说，业者忧虑巿场竞争加剧，以及中东战火牵动地缘政治风险升温。

