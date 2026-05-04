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大摩再唱好楼价 上调今年升幅至12% 受中东及内地资金推动

宏观经济
更新时间：20:24 2026-05-04 HKT
发布时间：20:24 2026-05-04 HKT

有大行调高今年本港楼价预测，大摩预测今年楼价升幅由10%，上调至12%，因为年初至今住宅楼价已累升7.7%，明年有望续升5%。花旗则维持今年本港楼价上涨8%的预测，而2026至2027年累计上升15%。消息刺激本地地产股发威，恒地（012）飇升4.9%，为表现第三好的蓝筹股，而新世界（017）亦升2.2%。

大摩预测今年中环写字楼租金升5%

摩根士丹利发表报告指，鉴于强劲销售动能、库存水平下降、及土地供应减少等因素，本地住宅市场进入新一轮上升周期，同时获得来自中东和内地的资金和人才流入的支持。该行又将今年中环写字楼租金预测升幅由3%，上调至5%；而年初至今中环写字楼租金已升3.8%，空置率回落1.9个百分点，至9.6%。此外，受惠旅客增长、人民币走强，以及大型活动等带动，今年首两个月零售升12%。该行将今年零售销售增长预测由3%，调高至5%，并预期零售租金可于年底前转为正增长。

大摩将恒基地产（012）及领展（823）上调至「增持」评级，目标价分别调高至37元和44元；另给予长实（1113）、太古地产（1972）和新地（016）「增持」评级，目标价分别为57元、152元和29元。该行偏好在发展物业利润率见底下，具备每股盈利及每股股息扩张潜力的发展商，以及积极进行资本循环、总股东回报率持续上升的收租股。

花旗首选为新地、长实及太古地产

花旗表示，本港楼价信心增强和投资需求复苏或支撑新楼销售价格走强，此强化该行对利润率驱动型每股收益增长的乐观预期，而新地、长实及太古地产是首选。

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