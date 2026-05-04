高盛称日本外储充裕 可入市干预30次 料日圆160成官方「防线」

日圆汇价上周跌穿160兑1美元关口，触发日本当局再度出手干预。据彭博报道，高盛发表报告指出，日本目前的外汇储备弹药充足，可在汇市以上次规模进行30次干预。华尔街银行经济学家Yuriko Tanaka表示，鉴于外汇干预资金来源有限，预料财务省会倾向保留实力，选择在日圆急跌等最有效的时机才出手，而160关口已被视为官方的「防线」。最新每美元兑日圆报156.99，每百日圆兑港元见4.98算。

日本当局在上周四可能动用约5万亿日圆（约313亿美元）来支撑日圆汇价。Yuriko Tanaka分析指，是次干预发生在相对温和的波动环境中，反映决策者已将160水平视为防线。

另外，是次干预行动是继2024年7月日圆跌穿160关口后的首次入市。彭博分析指出，高昂的能源成本，加上市场预期美日息差在短期内不会收窄，导致日圆持续面临贬值压力。

行动取决货币贬值速度

Tanaka预料，日本财务省的目标是将每次干预的影响最大化，当局会谨慎选择最有效的时机，例如在日圆汇率迅速走弱时才采取行动。她补充，未来支撑日圆的进一步行动的机会及规模，将取决于货币贬值的速度、市场波动性及实际水平。

截至今年3月底，日本持有约1.2万亿美元的外汇储备，当中包括1,617亿美元可用于直接干预市场的外币存款，其余则以海外证券形式持有。