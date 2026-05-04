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外汇基金首季投资收入345亿 按年跌56%

宏观经济
更新时间：09:35 2026-05-04 HKT
发布时间：09:35 2026-05-04 HKT

金管局公布，今年第一季外汇基金投资收入345亿，按年跌56%。其中，港股投资录得50亿亏损；投资其他股票亏损110亿元；投资债券收益246亿元；外汇投资录盈利259亿元，主要由于美元汇价下跌，导致外汇资产价值上升。

外汇基金后续倾向多元化配置

金管局总裁余伟文指出，中东战局导致美国通胀不明朗，市场在冲突前预期联储局年内减息0.5厘，现时改为预计今年将不会减息。他指，外汇基金后续倾向多元化配置，缩短资产年期以应对当前环球市场的高度不稳定性，提升资金灵活性，2025年底美元资产占比预计低于80%，资产多元化配置成效显著。

金管局副总裁李达志解释，受中东战事影响，3月底环球股票市场波动剧烈，使股市收入录得亏损；债息飙升亦令债价回落，不过美汇指数上升利好外汇基金美元资产估值。

相关文章：金管局不排除后续再发稳定币牌照 强调「有限度，慢慢来」

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