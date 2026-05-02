日本据报动用2691亿捍卫圆汇 日圆兑港元曾重上5算

持续积弱的日圆于本周三贬破160兑1美元警戒线，并于周四再弱见160.72，创2024年7月以来低位。其后日本财金官员警告快将出手干预，日圆于周四急弹多达3%，高见155.57，至昨日仍徘徊于155至157之间。对于是次日本当局相隔逾21个月后再次干预圆汇的力度，据彭博对央行帐户的分析，日本政府今次可能斥多达345亿美元（约2691亿港元）来捍卫日圆。

经常帐户降幅远超预期

彭博报道，根据日本央行帐户与货币经纪预测的比较，日本今次干预圆汇的规模可能在5.4万亿日圆左右。于2024年当局在四次干预行动中，则平均动用了3.8万亿日圆来支撑圆汇。不过，日央行周五公布的资料显示，由于财政因素，预计下周四经常帐户将下降9.48万亿日圆，这远比货币经纪所预测大约4.08万亿日圆的降幅大得多。

在周四日圆最弱时，每百日圆兑港元曾低见4.875。当天日本财务大臣片山皋月下午已发出警告称，采取「果断行动」的时点即将来临，意味快将作出干预，及后日圆兑美元升见155，兑港元则重上5算。报道指尽管日本当局未有评论到底有否入市，但获消息人士透露当局曾干预圆汇。

此为日本在片山皋月的指示下，并高市早苗出任首相后首次入市干预。从今次干预的规模和影响表明，在高市早苗领导下，日本可接受的日圆贬幅的大致界线基本上保持不变。分析称，日本是次干预可算成功，因把日圆兑美元提振重上约155水平，但认为尚未脱离困境。