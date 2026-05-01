英特尔股价单月狂升114% 美国政府持股水涨船高成大赢家

英特尔（INTC）于4月股价爆升，累计升幅达114%，创55年来最佳表现。在低位入股英特尔的美国政府，成为英特尔股价翻身的大赢家。

CPU需求带动下 市值攀升至逾4700亿美元

英特尔股价在过去一个月累升114.09%，于4月24日发表业绩后，股价更单日急升24%，创2000年后单日升幅纪录。随著股价爆升，英特尔市值已升至4,700亿美元以上。英特尔周四收报94.48美元，微跌0.28%。

英特尔以往最佳单月升幅，要数到1973年7月，当时单月累升70%，仍不及今年4月的单月升幅。

英特尔股价摆脱颓势，受惠于「代理AI」热潮，带动CPU需求回升。美银指CPU市场规模至2030年可望增长逾一倍。英特尔执行长陈立武表示，数据中CPU 需求已超出供给，形容CPU正重新成为AI时代不可或缺的核心基础。

英特尔18A先进制程及新厂房发展潜力，亦有助恢复投资者对其竞争力的信心。

2024年股价曾挫60% 美国政府持股市值逾400亿美元

英特尔于2024年股价挫60%，自低位反弹后，股价累升近5倍。

美国政府于2025年8月斥89亿美元入股英特尔，持股达10%，成为英特尔最大股东。现时美国政府持股市值已逾400亿美元。特朗普表示对英特尔表现「非常自豪」，称入股英特尔为非常好的投资。

陈立武接掌英特尔后，推进多项改革，包括裁员15%，取消德国及波兰建厂计划，将俄亥俄州新厂投产时程延后至2030年。英特尔亦加入Tesla的Terafab 晶片计划，以及斥资142亿美元回购爱尔兰Fab 34晶圆厂 49% 股权。