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《彭博》分析发现 Labubu美国销量暴跌45%

宏观经济
更新时间：11:43 2026-04-30 HKT
发布时间：11:43 2026-04-30 HKT

《彭博》分析发现，3月份美国Labubu销量大跌45%，美国是Labubu生产商泡泡玛特最大的海外市场。

逆转1、2月Labubu销量增长势头

《彭博》根据追踪信用卡及扣账卡交易数据，发现今年3月份美国Labubu销量下挫45%，逆转了今年1月130%及2月41%的强劲升势。

Labubu为泡泡玛特（9992）的招牌产品，2025年推出至今在全球掀起热潮，推动泡泡玛特营收突破370亿元人币。现时美国为泡泡玛特最大的海外市场，去年美国市场贡献了约68.1亿元人币收入，占比从前一年5.5%大涨至18%。

或拖累泡泡玛特整体增长

Sanford C Bernstein的消费分析师Melinda Hu向《彭博》表示，Labubu在美国的销售数据，反映消费者需求正在消退，如情况持续，或会拖累泡泡玛特整体增长。她预计2026年泡泡玛特收入增长16%，逊于泡泡玛特执行长王宁预计的20%。

《彭博》补充，由于仍存在现金、礼品卡和许多第三方零售交易，信用卡及扣账卡交易仅代表总销售额的一部分，而且会跟著促销活动而非实际需求波动，并指出泡泡玛特在2026年头两个月推出的新产品和促销活动比第三个月更多。

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