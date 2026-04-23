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Polymarket下任美国总统赌盘 纽约市长马斯克意外成大热门

宏观经济
更新时间：14:33 2026-04-23 HKT
发布时间：14:33 2026-04-23 HKT

距离2028年美国总统大选仍有一段时间，但投资者于预测平台Polymarket已积极押注心水人选。除了副总统万斯、国务卿鲁比奥等「正路」人选，首富马斯克、纽约市场等另类人选都获得千万美元计押注。

三分二交易量 押注胜算低于1%人选

据报三大热门人选，副总统万斯（JD Vance）、国务卿鲁比奥（Macro Rubio）及加州州长纽森（Gavin Newsom），合计获得投注总金额仅3,500万元。

反观属于「冷门」人选的首富马斯克（Elon Musk），在Polymarket上已累计吸纳2,300万美元投注额，纽约市市长曼达尼 (Zohran Mamdani) ，亦获得1,800万元投注金额。

按美国总统参选条件，候选人必须于美国出生、年满35岁及在美国居住满14年。马斯克及曼达尼均不是在美国出生公民，理论上连参选入场券都难以取得。

勒邦·占士成为下届美国总统「顶头大热」

至于美国总统「顶头大热」人选宝座，属于NBA球星勒邦·占士（LeBron James），勒邦·占士获得4,800万元投注额，占整体投注额9%。

从数据看，Polymarket有3.86亿美元投注，是押注于胜算低于1%的人选，显示押注资金明显偏好「冷门」人选。

除了美国总统大选人选，Polymarket其他热门预测项目，如世界杯及NBA冠军，同样出现押注「冷门」选择现象。有分析指押注「冷门」的现象，或与Polymarket将发行加密币有关，用户或希望透过提高交易量以争取分配更多加密币，故倾向押注低价的「冷门」选择。

Polymarket执行长Shayne Coplan曾表示平台将成为选举预测的「全球真相机器」，但从「冷门」变「热门」现象看，资金流向与预期有明显落差。至于Polymarket的对手Kalshi，下届总统的投资项目中，资金较集中于鲁比奥等热门人选，勒邦·占士名字甚至未曾出现在Kalshi总统人选之列。

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