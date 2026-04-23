特朗普延长停火前再爆「内幕」疑云 涉逾33亿精准沽空期油 美伊冲突以来第4次

美伊局势一再反复下，期油市场再度出现疑似「内幕交易」！据路透引述伦敦证交所集团（LSEG）数据指出，在英国时间周二下午7时54分至7时56分，亦即美国总统特朗普于英国时间下午8时10分宣布延长与伊朗停火前约15分钟，有交易员在布兰特原油期货市场进行了一系列预期原油价格下跌的押注，金额合共达4.3亿美元（约33.5亿港元），共计4,260手。

特朗普发声明后 油价即跌

报道指出，有关交易对价格即时影响不大，油价从交易前每桶100.91美元跌至100.66美元；但在特朗普发表声明后，布兰特原油期货价格在随后1分钟内跌至96.83美元。

更值得留意的是，今次事件已经是本月第三次、也是目前为止第四次，在有关伊朗战争重要声明发布前，出现针对油价的大额且时机精准的方向性押注。

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4月累计押注总额逾21亿美元

其中，在3月23日，在特朗普宣布延后攻击伊朗电力基础设施前15分钟，有一笔价值达5亿美元的成交；到了本月7日，特朗普宣布为期两周的停火前，出现了一笔价值9.5亿美元的成交；及至本月17日，伊朗外长在社交媒体宣布霍尔木兹海峡对商船开放之前，也一笔7.6亿美元的成交。换言之，单计4月的累计押注总额已逾21亿美元。

议员促证交会及CFTC调查

事实上，早前已有美国民主党众议员Ritchie Torres致函美国证券交易委员会（SEC）及商品期货交易委员会（CFTC），要求调查特朗普宣布暂缓攻击伊朗前，油市及股市期货市场出现的异常交易活动。他更直言，相关交易「速度、规模和结构都有可疑之处」，并指「事实如此明显，SEC和CFTC不能视而不见。」

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