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沃什反驳成特朗普「扯线木偶」担忧 强调是独立决策者 惟对利率路径含糊其辞

宏观经济
更新时间：10:27 2026-04-22 HKT
发布时间：10:27 2026-04-22 HKT

美国联储会主席候选人沃什周二出席国会听证会时表示，应该对联储会决策方式进行一系列改革，包括建立新的通胀应对框架，以及改进与公众沟通的方式，但未有提供太多细节，且回避了有关短期利率路径的问题。此外，他强调总统从未要求他对任何具体的利率决定做出承诺。

特朗普曾称不减息会失望

据彭博报道，沃什反驳了民主党人关于其成为总统「扯线木偶」的担忧，多次强调如果提名获得参议院确认，他将是一个独立的决策者。当民主党参议员追问其是否支持特朗普将利率降至约1%的主张时，沃什亦未有直接回应。不过，特朗普早前曾表示，如果沃什上任后不立即减息，他将感到失望。

在听证会初期，沃什将疫情后通胀飙升归咎于联储局，并表示高物价仍对美国民众构成问题。他称联储局需要一套新的框架来应对持续性的通胀，但其未提供更多具体细节。

暗示改变多项现行做法

沃什又暗示了联储局应改变多项现行做法，甚至调整政策决策方式，与其自2011年离开联储局理事职位以来在专栏文章和演讲中所阐述的观点一致。其中一些调整（例如会后新闻发布会的频率）可以由联储局主席单独决定，其他变革则需要央行另外18位政策制定者的广泛配合。

联储会官员通常会频繁公开发言，沃什曾表示对此并不赞同，但他未必能够改变这一现状。至于一些更大幅度的措施调整，例如修改或取消每季度发布的经济预测和点阵图，可能会获得部分官员支持。

RSM首席经济学家Joseph Brusuelas表示，沃什的发言恰到好处，成功安抚了委员会中支持他的成员，让他们相信他将推进实现联储局机制变革的想法，并指「假如能进入到全院表决阶段，他今天的发言内容没有任何会阻止其无法通过表决」

目前沃什的提名确认前景仍存在很大不确定性。委员会中有参议员表示，在司法部结束对联储局及其主席鲍威尔的调查之前，不会支持任何对联储会官员任命。

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