伊朗局势未解决 普徕仕料美国难免受影响 降股票配置 较看好中国股市

伊朗局势仍未解决，各方诉求分歧甚大，市场对不确定性持续升温的忧虑未消，冲突进一步升级的风险仍未排除。普徕仕环球投资方案国际主管兼基金经理Thomas Poullaouec表示，能源进口国仍属最脆弱一环，但即使美国已实现能源自给，亦难免受影响，环球能源价格上升仍会渗透至本土成本，涵盖燃料、运输以至更广泛经济层面。

即使冲突缓和 长远影响仍浮现

他又指，即使冲突最终得以缓和，能源冲击或属短暂，但长远影响正在浮现，例如美国最新提出的2027年国防预算按年大幅增加近五成，其中相当部分用于应对伊朗局势。

此外，美国早前通过的《大而美法案》已推高财政开支，预计将增加近4万亿美元债务，令市场对美国财政及通胀前景的关注升温。在地缘冲突持续之下，能源供应受限与债务水平上升的双重压力，正再次将通胀风险推至市场焦点，亦令市场重新关注通胀对冲部署。

业绩期焦点或转向企业前景

值得留意的是，在中东地缘政治风险升温之际，环球大部分股市仍展现一定韧性。部分市场观点认为，市场反映对冲突或仅属短期的乐观预期。然而，随着冲突持续且风险升级，这一预期正变得愈来愈不确定。



相对而言，企业盈利仍维持稳定。过去数年，即使地缘风险反复升温，盈利表现仍具韧性。今年盈利预期更在原有强劲基础上加速，受惠于财政支出、资本开支、税务优惠，以及人工智能相关机遇扩阔。



踏入业绩期，市场焦点将转向企业是否开始反映上述风险对前景的影响。不过现阶段，盈利动能仍为市场提供支持，并有助延续市场由少数龙头股扩阔至更广泛板块的趋势，前提是地缘局势未有明显恶化。

下调美国小型股配置至中性

资产配置观点方面，鉴于中东局势推高通胀风险，并可能拖累经济增长，该行已将股票配置由偏高配置下调至中性配置。在美国市场方面，考虑到政策放松步伐或延后，下调了美国小型股配置至中性水平。

欧洲、日本及亚洲（除日本）市场方面，由于对中东能源依赖较高、较易受能源冲击影响，亦将配置下调至中性水平。相对而言，该行轻微上调中国股票至偏高配置，认为其与环球市场的相关性较低。同时，增加对实物资产相关股票的配置至偏高，以作通胀对冲。

现金配置调升至轻微偏高

固定收益方面，维持偏低配置，但已适度减少对短存续期的偏好。在短期不确定性上升下，略为减少对美国长年期国债的偏低配置，并提升对短期通胀挂钩掉期（TIPS swaps）的偏高配置，以管理通胀风险。同时，该行将现金配置调升至轻微偏高水平，以保留灵活性及流动性，把握潜在市场错配带来的机会。

