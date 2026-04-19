Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沃勒称短期减息态度谨慎 警告市场低估长期冲突风险

宏观经济
更新时间：09:14 2026-04-19 HKT
发布时间：09:14 2026-04-19 HKT

联储局理事沃勒（Christopher Waller）表示，由于伊朗战争引发的能源冲击，他对短期内减息的必要性持谨慎态度，并警告冲突可能对通胀产生持久影响。

勾勒出两种主要情景

彭博报道，沃勒上周五发表演讲，勾勒两种主要情景，说明伊朗战争及其对能源和大宗商品价格的影响，将如何影响他的货币政策立场。

在第一种情景下，霍尔木兹海峡重新开放、贸易流动恢复正常，官员将能够忽略能源价格飙升，并在今年晚些时候专注于疲弱的就业市场。沃勒表示，在这种情况下，「我的预测是基本通胀将继续向2%回落，这使我对当前减息持谨慎态度，并更倾向于在今年晚些时候前景更加明朗时，通过减息来支持劳动力市场。」

衡通胀上升与就业走弱

但沃勒警告，原油期货价格及整体证券市场可能低估了长期冲突的风险。沃勒表示：「就通胀而言，风险在于冲突持续时间越长且能源价格维持高位，这些高成本越可能传导至其他价格，因为企业在定价时会将高昂的能源投入成本考虑在内。」

沃勒指出，如果这种情况发生，而劳动力市场疲弱，这将限制政策应对空间。在这种情形下，沃勒称，他将在权衡通胀上升与就业市场走弱的风险后决定利率决策。「如果通胀风险高于劳动力市场风险，这可能意味着把政策利率维持在当前目标区间。」

美国联储局将于当地时间本月28至29日议息。利率期货显示，市场预期联邦基金利率目标区间将维持于3.5厘至3.75厘不变。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
16小时前
郭晋安18岁儿子郭令山近照曝光 安仔离婚后罕晒父子情 豪住7500呎总统套房
郭晋安18岁儿子郭令山近照曝光 安仔离婚后罕晒父子情 豪住7500呎总统套房
影视圈
13小时前
曾志伟、黄杏秀同日生日派对阵容大不同？不再一同庆生 秀姑70大寿星光黯淡疑与陈百祥有关
曾志伟、黄杏秀同日生日派对阵容大不同？不再一同庆生 秀姑70大寿星光黯淡疑与陈百祥有关
影视圈
16小时前
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
影视圈
20小时前
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
时事热话
18小时前
朱凯婷14岁女儿才貌双全 世界芭蕾舞冠军慈善骚弹竖琴演出 网民：靓过妈妈当年选港姐
朱凯婷14岁女儿才貌双全 世界芭蕾舞冠军慈善骚弹竖琴演出 网民：靓过妈妈当年选港姐
影视圈
16小时前
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
社会
21小时前
元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮（示意图和电影《国产凌凌漆》截图）
元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮
时事热话
20小时前
慎防特朗普再兴风作浪 林本利：别以为中期选举美股必升 买巴郡增防守力
慎防特朗普再兴风作浪 林本利：别以为中期选举美股必升 买巴郡增防守力
投资理财
3小时前
无厕所水冲厕「好恶顶」？网民大呻倒水污糟 意外引出「正确」冲水教学：居然咁多人唔知呢招
无厕所水冲厕「好恶顶」？网民大呻倒水污糟 意外引出「正确」冲水教学：居然咁多人唔知呢招
生活百科
2026-04-17 19:33 HKT