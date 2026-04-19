沃勒称短期减息态度谨慎 警告市场低估长期冲突风险

联储局理事沃勒（Christopher Waller）表示，由于伊朗战争引发的能源冲击，他对短期内减息的必要性持谨慎态度，并警告冲突可能对通胀产生持久影响。

勾勒出两种主要情景

彭博报道，沃勒上周五发表演讲，勾勒两种主要情景，说明伊朗战争及其对能源和大宗商品价格的影响，将如何影响他的货币政策立场。

在第一种情景下，霍尔木兹海峡重新开放、贸易流动恢复正常，官员将能够忽略能源价格飙升，并在今年晚些时候专注于疲弱的就业市场。沃勒表示，在这种情况下，「我的预测是基本通胀将继续向2%回落，这使我对当前减息持谨慎态度，并更倾向于在今年晚些时候前景更加明朗时，通过减息来支持劳动力市场。」

衡通胀上升与就业走弱

但沃勒警告，原油期货价格及整体证券市场可能低估了长期冲突的风险。沃勒表示：「就通胀而言，风险在于冲突持续时间越长且能源价格维持高位，这些高成本越可能传导至其他价格，因为企业在定价时会将高昂的能源投入成本考虑在内。」

沃勒指出，如果这种情况发生，而劳动力市场疲弱，这将限制政策应对空间。在这种情形下，沃勒称，他将在权衡通胀上升与就业市场走弱的风险后决定利率决策。「如果通胀风险高于劳动力市场风险，这可能意味着把政策利率维持在当前目标区间。」

美国联储局将于当地时间本月28至29日议息。利率期货显示，市场预期联邦基金利率目标区间将维持于3.5厘至3.75厘不变。