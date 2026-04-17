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美国汽油价格年内升49% 六成半选民不满特朗普 经济政策支持率处任内低位

宏观经济
更新时间：10:43 2026-04-17 HKT
发布时间：10:43 2026-04-17 HKT

美伊战争导致国际油价高企，有美国最新民调显示，大多数选民将油价飙升归咎于总统特朗普，不过特朗普周四对油价大幅上涨表示不以为然，并称过去三四日汽油价格已经大幅回落。

特朗普称汽油价格大幅回落

据CNBC报道，有白宫记者周四问特朗普，美国人还需要忍受高油价多久，特朗普回答道：「喔，现在的油价并没有很高。」特朗普说，目前的价格并不像战争爆发后预期的那么高，「过去三四日，汽油价格已经大幅回落。」

特朗普又说：「事实是，如果你看看股市，股市在上涨，一切都表现得非常好。我们必须做的最重要的事情，就是确保伊朗不会拥有核武器。」

相关文章：伊朗局势 | 特朗普：伊朗同意交出浓缩铀 或亲赴巴基斯坦敲定协议

宣布停火以来仅降价7美分

特朗普宣称油价已大幅回落，不过据美国汽车协会（AAA）追踪的数据，普通汽油的平均价格年初仅每加仑2.75美元，周四已升至每加仑4.093 美元，今年来上升了49%。而自上周宣布为期两周的停火后，每加仑平均价格仅下降了7美分。

据该会的数据，加州周四油价平均每加仑5.86美元，为全美国最高，远高于全美平均水平的每加仑4.09美元，自2月底美伊战争以来上涨了26%。加州因税收及环保政策，汽油价格向来高于全美，而在伊朗战争爆发后，情况更加严重。

路透报道指，因加州的燃油系统与美国国家燃油管道系统隔绝，迫使该州更依赖从亚洲进口燃料。而亚洲的炼油厂高度依赖来自中东原油，并将其加工成汽油及其他用于美国西海岸使用的产品。因此，当霍尔木兹海峡航道被封锁，加州成为美国最受影响的地区。

仅38%人支持特朗普处理经济

美国油价高企，已动摇特朗普的支持度。据昆尼皮亚克大学（Quinnipiac University）周三公布全国登记选民民调显示，65%的受访者认为特朗普对近期油价上涨有「很大」或「部分」责任。

同一份民调还发现，仅38%受访者支持特朗普对经济的处理方式，这与他在2025年3月和10月两度创下的两届任期内历史新低持平。

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