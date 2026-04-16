Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地贸易强劲反映需求持续 景顺称中国资产具避险性 两类资产获看好

宏观经济
更新时间：17:15 2026-04-16 HKT
发布时间：17:15 2026-04-16 HKT

内地首季GDP按年增长由去年第四季的4.5%显著回升至5%，景顺亚太区环球市场策略师赵耀庭表示，增长主要由贸易带动，货物贸易总额创下历来同期新高；同时，强劲的贸易表现并非源于出口提前出货，因为进口亦同步显著上升，显示生产表现的实质改善，以及市场对中国产品的需求持续存在。 

工业增长助抵销内需偏弱

他指出，中国「新经济」板块保持稳健，高科技及绿色制造持续跑赢。今年以来工业生产按年增长6.1%，有助抵销内需相对偏弱的影响，而3月份零售销售则按年增长1.7%。

中国3月份PPI转为正值、结束连续41个月的通缩，反映了周期性利好因素，以及「反内卷」政策的初步成效，这应被视为价格逐步正常化的开始，而非新一轮强劲通胀周期的起点。更重要的是，价格回稳有望改善企业利润率和盈利能力，从而提振私人投资信心。随着更多反内卷政策逐步落地，或正处于市场期待已久的良性循环的初始阶段。

中国股债市场出现正相关走势

赵耀庭又指，中国资产正愈来愈被视为具备避险属性。自中东冲突爆发以来，中国股市跌幅远低于全球其他主要市场，而人民币汇率及国债收益率则保持相对稳定。此外，中国股市与债市在两年来首次出现正相关走势，反映具避险性质的资金流入。

能源及科技板块受惠经济韧性

中国直接受中东供应中断影响的风险有限，同时中国市场具备较强的政策缓冲能力。因此，有两个板块可望受惠于这种经济韧性：其一是能源、资源及上游工业板块，包括石油和天然气服务、工业金属及原材料，这些领域的中国企业有望在地缘政治波动中发挥对冲作用；其二是中国科技、高端制造及出口相关产业，近期亮丽的贸易数据进一步强化了这一投资主题。

他认为，人民币走强释放出宏观经济及政策稳定的讯号，有助吸引外资流入中国股市及债市。具吸引力的股市估值，加上稳定的货币，为全球投资者提供了不容忽视的综合回报潜力。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
7小时前
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
01:41
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
20小时前
警方在学校调查。蔡楚辉摄
珍惜生命｜北角18岁男学生校园堕楼 手脚骨折昏迷送院
突发
4小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
10小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
5小时前
Varela涉嫌杀妻后潜逃到香港，逃避美国追捕。
01:23
FBI局长宣布海外拘捕涉杀妻预备役军人 疑犯2月起藏匿香港
即时国际
6小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相
宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相
社会
5小时前
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
05:57
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
申诉热话
10小时前
京都男童弃尸案｜承认犯案继父多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊
01:33
京都男童弃尸案｜承认犯案继父多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊
即时国际
2小时前