内地贸易强劲反映需求持续 景顺称中国资产具避险性 两类资产获看好

内地首季GDP按年增长由去年第四季的4.5%显著回升至5%，景顺亚太区环球市场策略师赵耀庭表示，增长主要由贸易带动，货物贸易总额创下历来同期新高；同时，强劲的贸易表现并非源于出口提前出货，因为进口亦同步显著上升，显示生产表现的实质改善，以及市场对中国产品的需求持续存在。

工业增长助抵销内需偏弱

他指出，中国「新经济」板块保持稳健，高科技及绿色制造持续跑赢。今年以来工业生产按年增长6.1%，有助抵销内需相对偏弱的影响，而3月份零售销售则按年增长1.7%。

中国3月份PPI转为正值、结束连续41个月的通缩，反映了周期性利好因素，以及「反内卷」政策的初步成效，这应被视为价格逐步正常化的开始，而非新一轮强劲通胀周期的起点。更重要的是，价格回稳有望改善企业利润率和盈利能力，从而提振私人投资信心。随着更多反内卷政策逐步落地，或正处于市场期待已久的良性循环的初始阶段。

中国股债市场出现正相关走势

赵耀庭又指，中国资产正愈来愈被视为具备避险属性。自中东冲突爆发以来，中国股市跌幅远低于全球其他主要市场，而人民币汇率及国债收益率则保持相对稳定。此外，中国股市与债市在两年来首次出现正相关走势，反映具避险性质的资金流入。

能源及科技板块受惠经济韧性

中国直接受中东供应中断影响的风险有限，同时中国市场具备较强的政策缓冲能力。因此，有两个板块可望受惠于这种经济韧性：其一是能源、资源及上游工业板块，包括石油和天然气服务、工业金属及原材料，这些领域的中国企业有望在地缘政治波动中发挥对冲作用；其二是中国科技、高端制造及出口相关产业，近期亮丽的贸易数据进一步强化了这一投资主题。

他认为，人民币走强释放出宏观经济及政策稳定的讯号，有助吸引外资流入中国股市及债市。具吸引力的股市估值，加上稳定的货币，为全球投资者提供了不容忽视的综合回报潜力。

