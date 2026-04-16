标普预计倘石油危机持续 亚太区6分之1公司将面临信贷压力

评级机构标普全球评级指出，基于中东局势变化调整宏观经济和信贷指引，指出亚太地区极易受到能源冲击影响，供应链中断将波及原料供应、需求萎缩、利润压缩及营运资本波动。该机构在悲观情景下，预计石油危机持续可能损害亚太区约15%企业的信用质素，并列出六个高风险产业，包括化工、下游油气、航空、汽车、工程建设和建材业。

悲观情景布油今年企硬130美元

标普全球评级报告指出，目前基础情景是今年剩下时间布兰特原油平均价格为每桶85美元水平，2027年为每桶70美元，主要预期中东战事在4月已达高峰。而在悲观情景中，该机构预计布兰特原油平均价格企在130美元水平，而2027年仍达98美元，反映霍尔木兹海峡阻塞持续至今年剩下时间。

中日韩够储备缓解风险 其他国家受冲击

报告指出，霍尔木兹海峡的运输中断是史上规模最大的一次，对亚太区企业的石油、天然气、石化产品及其他下游产品的供应造成广泛影响，当中经此海峡运输的原油，有近90%最终输往亚洲，另外中东地区约占亚太地区能源进口的40%，目前的供应缺口难以迅速找到替代方案。该机构指，韩国、日本和中国的战略和商业石油储备在很大程度上缓解了近期供应中断的风险，但其他能源储备低的国家将感受到冲击，虽然能源补贴能延缓部分影响，但亦会加重国家的财政压力。

15%亚太企业面临降级压力

报告表示，在悲观情景中，亚太区将有15%企业面临下调评级，主要由于战略能源储备和库存消耗，将导致企业营运效率和收入下降，而且企业转嫁成本的能力亦面临越来越大挑战，尤其是非必需品及高价商品的需求将变得疲弱。不过该机构预期发生机率极微，而基础情景只有9%企业面对下调评级压力。