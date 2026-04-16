美议员吁查不正当手段窃取AI模型 潜在目标或涉DeepSeek等

据彭博引述一份提案指出，美国众议院共和党人呼吁对不正当获取美国领先AI模型结果以开发自身竞争系统的中国实体实施制裁，为国会在全球AI竞赛中对抗中国所努力的一部分。

考虑对违法者实施制裁

报道指出，众议员Bill Huizenga提出的法案将指示政府调查在中国和俄罗斯境内使用不正当手段窃取美国模型的实体；同时促使政府考虑通过商务部的黑名单及根据1977年法律赋予总统的紧急经济权力，对违法者实施制裁。

该法律的潜在目标可能包括那些被指控窃取美国AI模型技术的公司，其中包括DeepSeek、Moonshot和MiniMax（100），以及一些规模更大的公司，而目前中国AI产业由阿里巴巴（9988）和字节跳动等所主导。

解决OpenAI及Anthropic等担忧

报道又指，上述提案标志着国会迈出了重要一步，以解决OpenAI、Anthropic和Alphabet旗下Google日益提高的担忧，亦即一些用户（尤其是在中国）正在创建不太安全的仿冒产品，且可能会压低价格以抢走客户。

该项名为《遏制美国人工智能模型盗窃法案》（Deterring American AI Model Theft Act）的提案，将于下周提交给众议院外交事务委员会审议，同时审议的还有其他十几项旨在遏制中国在新兴人工智能技术领域崛起的出口管制提案。

众议院外交委员会成员Huizenga在一项声明中，又以Anthropic突破性的Mythos系统为例，指「美国AI模型正在展现变革性的网络能力，我们必须阻止中国窃取这些技术进展」。