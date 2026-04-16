内地首季GDP按年增长5% 高于市场预期 失业率5.3%持平

国家统计局今日（16日）公布首季国内生产总值（GDP）录约33.42万亿元（人民币，下同），按年增长5%，高于市场预期的4.8%，比上年第四季加快0.5个百分点；按季计则增长1.3%，低于市场预期的1.4%。

分产业看，第一产业增加值1.19万亿元，按年增长3.8%；第二产业增加值11.61万亿元，按年增长4.9%；第三产业增加值20.61万亿元，按年增长5.2%。

CPI按年上涨0.9%

此外，首季全国居民消费价格（CPI）按年上涨0.9%，涨幅比上年第四季扩大0.4个百分点。分类别看，食品烟酒及在外餐饮价格按年上涨0.5%，衣著价格上涨1.8%，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格上涨2.3%，交通通信价格下降1.1%，教育文化娱乐价格上涨1%，医疗保健价格上涨1.8%，其他用品及服务价格上涨14.1%。

全国工业生产者出厂价格（PPI）方面，首季按年下降0.6%，降幅比上年第四季收窄1.5个百分点。全国工业生产者购进价格首季则按年下降0.5%。

另外，首季全国规模以上工业增加值按年增长 6.1%，比上年第四季加快1.1个百分点；社会消费品零售首季总额127,695亿元，按年增长2.4%，比上年第四季加快0.7个百分点；全国固定资产投资（不含农户）10.27万亿元，按年增长1.7%，其中民间固定资产投资按年下降2.2%。

3月失业率5.4%稍高预期

至于全国城镇调查失业率，首季平均值则为5.3%，与上年同期持平。其中，本地户籍劳动力调查失业率为5.4%；外来户籍劳动力调查失业率为5.3%，而外来农业户籍劳动力调查失业率为5.7%。31个大城市城镇调查失业率为5.3%。

单计3月份，本地户籍劳动力调查失业率为5.4%，高于市场预期的5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为5.3%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.7%。