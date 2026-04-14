油价飙升 全球石油需求疫情以来首跌 国际能源署料每日需求少8万桶

国际能源署（IEA）表示，受到中东冲突推高油价，全球石油需求今年将出现自2020年疫情以来首次下跌，原先预期的增长已被完全抹去，最新估计每日需求将减少8万桶。

IEA在月报中指出，伊朗战事已彻底颠覆全球石油消费前景，随着供应短缺及高油价持续，需求破坏将进一步扩散。报告提到，关键航道霍尔木兹海峡的石油流量受阻，导致原油及航空燃油、柴油、汽油等成品油价格急升，消费者压力加剧，需求亦受拖累。

霍尔木兹流量大减

IEA形容，今次霍尔木兹海峡受阻是史上最大规模的供应中断。根据该机构数据，经霍尔木兹海峡运输的原油及成品油流量已降至每日380万桶，远低于危机前约2,000万桶，相当于全球供应约两成。

受沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋及科威特被迫停产影响，上月全球石油供应每日急跌1,010万桶，跌幅约9%。此外，美国总统特朗普宣布对进出伊朗港口船只实施封锁措施，亦于周一生效。

释出4亿桶战略储备

为压抑不断飙升的能源成本，的IEA上月协调美国、日本及德国等成员国，合共释出破纪录4亿桶紧急石油储备。

原预测增长已全数蒸发

IEA最新报告显示，原先预期全球石油需求每日增加73万桶的增幅已全数消失，现时改为预测每日小幅收缩8万桶。IEA执行董事Fatih Birol周一亦表示，原油期货尚未完全反映今次危机的严重程度，但预料很快会作出调整。

IEA指出，石化原料至今为止最直接地受到战事影响，霍尔木兹海峡受阻已令亚洲供应链陷入混乱。该机构基准情境假设中东石油常规流量可于年中前大致恢复正常，但同时亦提出较长时间中断的情境，警告届时全球能源市场及经济体在未来数月都要准备面对重大冲击。