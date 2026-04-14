霍尔木兹海峡封锁冲击大 汇丰艾桥智：企业实际付140美元买原油

就中东冲突对汇控（005）环球策略影响，行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）在汇丰全球投资峰会上表示，中东地区一些挑战早已存在，该区的不确定性与混乱已成为「永久性特征」，其调查亦显示95%客户有此看法。有关影响已超越中东地区。汇控也会就此作好韧性、灵敏、专业的准备，以应对未来的不确定情况。

粮食价格上升将冲击全球经济

他指目前对全球经济最大的担忧，来自霍尔木兹海峡航道中断，石油、精炼油品、能源、液化石油气（LPG）、化肥等运输已受影响。更令人担忧的是实际能源成本远超市场表象。虽然国际油价的「标题」可能在每桶100至110美元左右，但如果企业试图从中东取得原油，实际支付可能高达140美元。若经由红海运输，保险费率已由过去仅0.25%暴涨至5%或以上，甚至很多保险已经停售。因此，一桶石油或一桶精炼油从产地到最终目的地的实际成本，远远高于「头条」价格，而他所见过一桶油运到斯里兰卡的到岸价格高达 286 美元，「这不是一个能够轻易负担这种价格并维持下去的国家或经济体」。所以他的担忧远远超出亚洲，绝大多数进口石油和石油衍生品的经济体，无论是前往非洲还是其他美洲地区，都将受到影响。这不仅是价格问题，更可能演变成短缺问题。至于肥料的影响，尚未看到，有待到作物生长季节，才能看到肥料短缺会导致多少农作物减产，以及粮食价格会上涨多少，这些冲击最终都会传导到全球经济。

贸易方面，他指全球贸易并未停滞，虽然跨太平洋与亚洲的贸易量下跌，但亚洲内的贸易、亚洲与中东之间的贸易，以及亚洲与欧洲之间的贸易出现增长增长。全球贸易已在重组，汇丰视此为重大机遇，协助客户重新配置供应链、寻找新的贸易伙伴。

相关文章：汇丰聂智恒料港年底前超越瑞士 成全球领先跨境投资枢纽

重申中国业务属长期策略 机遇极大

对于中国业务长期策略，他重申汇控的中国策略是一项长期策略，并指财富为中国内地和香港带来极大机遇。而香港正朝著在本十年末成为全球最大跨境财富中心的方向前进，其中一大动力是来自内地的财富利用香港作为一个高度专业、面向国际的理财中心，这也成为汇丰吸纳客户的来源。过去两年，汇丰每年在香港新增的客户人数超过100万名。

此外，他指中国一直是外国直接投资的吸引地，只是现今企业转为投资于中国的技术，再经由香港尝试将其全球化，并将中国的创新规模化。同时，内地企业已达到全球规模，希望在全球基础上竞争，能够接触到全球消费者，因此这不仅是对外贸易流，也越为对外投资流。这两股流动正是推动中国经济的力量。而这些流动很大部分是通过香港这「超级连络人」联通中国与全球。外资企业走进中国或内地企业出海都为汇丰带来机遇。而集团对香港的机会和动能甚具信心，将恒生私有化正是例证之一。

相关文章：逾500企排队上市 李家超：香港成企业迈向国际核心平台

AI提升生产力 未来或改变游戏规则

谈及数码及AI发展，他指汇丰现在拥有一个市场领先的数码债券发行平台，并已在该平台上安排发行了超过35亿美元的债券，包括香港政府所发债券。汇丰亦有提供代币代黄金产品，规模属全球第3大，也是发行规模最大的银行。同时，汇丰已为批发客户推出代币化存款服务，使香港、新加坡、英国、卢森堡、美国、阿联酋等地间能进行即时的跨境交易。

他相信AI是生产力的提升器，未来可能成为游戏规则的改变者，但尚未达到那个阶段。他认为有了AI支援，可赋能员工拥有工具和能力，为所有客户提供高度个人化的服务。

相关文章：香格里拉郭惠光吁港企增全国视野 怡和潘永成：「一国两制」是珍贵礼物