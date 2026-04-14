贝森特吁联储局减息前观望 称伊朗战争换来50年稳定

美国财政部长贝森特出席Semafor世界经济论坛时明确表示，建议联储局在决定是否减息前，应先采取「观望」态度。他指出，美国经济在1月和2月表现依然非常强劲，而联储局「采取观望态度，静待冲突局势演变，这做法是正确的」。贝森特认为，最终是需要减息，惟现阶段必须先观望。

美国政府上周五公布的数据显示，受油价成本飙升拖累，3月份通胀按月增速达到2月份的三倍。不过，撇除波动较大的食品及能源后的核心通胀，升幅则略低于市场预期。贝森特相信，近期的物价上涨不会永久改变消费者对经济的看法，亦认为「不会嵌入长期通胀预期之中」。

被问及伊朗战争最终对美国经济是利或弊时，贝森特表示，「我们回顾时会说，无论持续50天、100天或更久，这将换来50年的稳定。」