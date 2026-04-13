去年本港资产管理规模按年增长13％至超过35万亿元 净资金流入总额逾7000亿元

财库局局长许正宇出席在香港投资基金公会晚会致辞时表示，根据去年发布的最新年度调查，受惠于净资金流入总额超过7000亿元，按年大增81%，本港的的资产管理规模去年按年强劲增长13％，总额超过35万亿元，上述增幅相当于本地生产总值（GDP）的11倍，同时这股良好势头持续至今，去年香港注册成立的证监会认可基金录得3570亿元的净资金流入，按年大幅增长1.19倍，其中资金超过一半来自中国内地及香港以外的投资者，这显示彰显了香港作为国际资本在亚洲的主要资产及财富管理中心的地位。

去年香港另类投资及私募股权排规模亚洲第二

许正宇续说，同样对另类投资及私募股权增长感到鼓舞，香港现时拥有超过650家私募股权公司，截至去年年底管理的资产总额达2310亿美元在亚洲排名第二，同时也在巩固香港作为亚洲最大跨境财富管理中心的地位，并预期香港的排名很快将跃升为全球第一。

当局已推出一系列针对措施

许正宇进一步透露，为了维持本港基金市场的上升势头和优势，政府和监管机构推出了一系列针对性的政策措施，包括去年2月，证监会发出通函，厘清主要投资于私募资产的封闭式基金的认可监管要求。作为配套，强制性公积金计划管理局去年5月亦已厘清，强积金基金可投资于获批准并上市的私募股权基金，进一步扩大这些基金的潜在投资渠道。同时亦正在优化适用于基金、单一家庭办公室及附带权益的税务优惠制度等。

许强调，当局继续透过优化监管、扩大投资者基础、豁免房地产投资信托基金单位转让的印花税等，以提升香港的竞争优势，并巩固作为领先国际资产及财富管理中心的地位。