内地3月新增人民币贷款2.99万亿 逊预期 M1M2增速回落

中国人民银行公布，今年首季人民币贷款增加8.6万亿元（人民币，下同），按此计算，3月单月新增贷款2.99万亿元，低于预期的3.4万亿元。

分部门看，住户贷款增加2967亿元，当中短期贷款减少1640亿元，中长期贷款增加4607亿元；企（事）业单位贷款增加8.6万亿元，当中短期贷款增加4.13万亿元，中长期贷款增加5.42万亿元，票据融资减少1.1万亿元；非银行业金融机构贷款减少3680亿元。

截至3月末，人民币贷款余额280.51万亿元，按年增长5.7%。本外币贷款余额284.51万亿元，按年增长5.7%。

M2按年增长8.5% M1增长5.1%

货币供应方面，3月末广义货币（M2）余额353.86万亿元，按年增长8.5%，涨幅较2月回落0.5个百分点；狭义货币（M1）余额119.32万亿元，按年增长5.1%，涨幅较上月回落0.8个百分点；流通中货币（M0）余额14.71万亿元，按年增长12.5%。

首季人民币存款增13.73万亿 住户存款增7.68万亿

存款方面，首季人民币存款增加13.73万亿元。其中，住户存款增加7.68万亿元，非金融企业存款增加2.68万亿元，财政性存款增加4606亿元，非银行业金融机构存款增加2.03万亿元。

首季社融增量14.83万亿 政府债券净融资3.54万亿

初步统计，今年一季度社会融资规模增量累计为14.83万亿元，比上年同期少3545亿元。当中对实体经济发放的人民币贷款增加8.9万亿元，按年少增7960亿元；企业债券净融资1.05万亿元，按年多5213亿元；政府债券净融资3.54万亿元，按年少3303亿元；非金融企业境内股票融资1173亿元，按年多211亿元。

截至3月末，社会融资规模存量为456.46万亿元，按年增长7.9%，增速较上月回落0.3个百分点。

潘功胜：货币政策保持宽松 流动性充裕

人民银行行长潘功胜在2026中国发展高层论坛上表示，当前中国社会融资条件处于宽松状态，金融总量合理增长。人行将综合运用存款准备金率、政策利率、公开市场操作等多种工具，保持流动性充裕，平衡好短期与长期、支持实体经济与金融体系健康等关系。