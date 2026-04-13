美封锁海峡刺激油价飙7% 特朗普称中期选举前或续高企 分析料市场逐渐适应

随著美国周末与德黑兰谈判破裂，特朗普随即宣布封锁霍尔木兹海峡，导致油价飙升，其中纽约期油暂升近8%，报104.2美元；布兰特期油亦升逾7%，报102.11美元。美国中央司令部表示，美军将于周一上午开始实施封锁，封锁仅适用于进出伊朗港口的船只。

据CNN分析，特朗普此次封锁霍尔木兹海峡，旨在切断伊朗透过收取油轮过路费及日均出口约185万桶原油，从而获取战争资金的途径；尽管此举可能引发全球油价飙升，特朗普政府仍愿承担油气价格上涨的风险，试图借此对伊朗最大化施压，迫使战争结束。另外，特朗普周日亦表示，石油和汽油价格可能在11月中期选举之前保持高位。

IMF下调全球增长预测

另一方面，国际货币基金组织（IMF）总裁Kristalina Georgieva表示，受伊朗战事影响，IMF将下调全球经济增长预期，幅度取决于冲突持续时间，以及各项生产恢复至战前水准的速度。她亦指出，即便停火协定得以维持，全球物价也需要一段时间才能回落至美以对伊朗开战前的水准。

对于市场走势，IG International市场分析师Fabien Yip表示，市场正逐渐适应标题消息带来的剧烈波动。他预料，指数眼下不太可能再次测试近期低点，但若伊朗展开报复，且美国重启先前摧毁伊朗文明的计划，局势或会急剧恶化。

「风险消化后成背景噪音」

VanEck跨资产策略师Anna Wu指出，市场开始愈发相信，油价冲击并非短暂扰动，而是可能长期维持高位；此番油价回升则更像是技术性反弹，此前停火消息公布当日油价曾暴跌17%。

Anna Wu续称，在此背景下，随著市场适应新的价格区间，股市表现可能较为抗跌。 这种动态类似投资者此前应对关税风险的方式，先出现一次集中「重新定价」，随后在最坏情形被市场消化后，风险因素逐渐淡出成为背景噪音。

彭博经济分析团队则认为，对全球经济与市场而言，最新事态发展将焦点重新转向下行风险，包括油价上涨、对经济增长的更大打击，以及通胀压力加剧。