联储局要求银行业交代私募信贷风险敞口 战后赎回压力恐更大

据彭博引述消息报道，因应私募信贷基金爆发赎回潮及行业不良贷款急升，美国联储局正要求主要银行交代其对私募信贷领域敞口的详细资讯。报道指，联储局审查人员近期的质询，旨在评估私募信贷行业的压力水平，以及其蔓延至更广泛金融体系的潜在风险。此举被视为美国监管机构至今发出的最强信号之一，表明其正努力掌握私募信贷行业压力规模，该行业已膨胀至1.8万亿美元。

在常规监管过程中，联储局最关注的焦点是银行向私募信贷基金提供的债务融资细节。在市况做好时，这些信贷基金透过向银行借贷来加杠杆，借此放大基金回报、提升私募信贷产品的吸引力；然而，一旦市况低迷，这些隐藏的杠杆可能使银行面临损失风险。

贝利警告伊朗战事加剧风险

私募信贷一直依赖投资者资金来进行放贷。该行业最初主要面向机构投资者营销，惟近年积极向散户开放，但随着零售信贷基金承受压力、投资者急于撤资，监管机构进一步加强了对该领域的审查力度。金融稳定委员会主席贝利本周更警告，经历伊朗战事的震荡后，私募信贷恐面临更大压力。

事实上，信贷基金依赖银行来托管资产，更依赖银行提供的信贷额度。一旦私募信贷的投资组合恶化，银行持有的抵押品将首当其冲面临贬值风险。

摩根大通行政总裁戴蒙早前在其年度致股东信中已发出警告，直指私募信贷行业缺乏透明度，且估值标准不佳，但他认为暂未构成系统性风险。

财政部及联储局双线调查

除了联储局，消息指，财政部亦已成立专门小组，正调查保险公司对私募信贷的风险敞口。财政部计划与直接监管美国保险商的各州监管机构会面，讨论行业的新兴风险，预料审查将持续数月。