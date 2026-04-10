联储局主席候选人沃什听证会延期 财务披露未齐 配偶净资产19亿美元

据CNBC引述消息报道，联储局主席候选人沃什（Kevin Warsh）原定于4月16日出席参议院银行委员会的听证会，惟有关安排已被推迟。报道指，委员会至今仍未收到沃什所需提交的相关文件，包括财务披露资料。

根据委员会规则，听证会举行前需提前一周通知，且委员会需先收集提名人的相关文件。报道指，银行委员会尚未收到沃什的相关文件。委员会尚未正式发出听证会通知，而发出通知的截止日期为周四。

沃什的财务状况可能较一般提名人更为复杂。沃什妻子为雅诗兰黛（Estée Lauder）继承人Jane Lauder，据《福布斯》估算，简·劳德的净资产约为 19 亿美元。沃什在 2006年获提名首次进入联储局时提交的财务披露文件显示，其名下列有近1,200项资产，其中绝大多数由其妻子持有。

曾于德鲁肯米勒家办工作

另外，自2011年离开联储局以来，沃什在著名投资者德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）的家族办公室工作15年，期间主导对包括Palantir等科技公司的风险投资。

美国总统特朗普于今年1月宣布提名沃什接替主席鲍威尔，鲍威尔作为联储局最高负责人的任期将于5月15日届满。美国国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）接受采访时表示，他「高度有信心」沃什将在鲍威尔主席任期结束前完成上任。

尽管特朗普政府似乎对沃什的确认程序充满信心，但报道指出，除非北卡罗来纳州共和党参议员蒂利斯（Thom Tillis）解除对有关提名的封锁，否则沃什即使完成听证，后续确认程序亦难以顺利推进。

以「撤回对鲍威尔刑事调查」为条件

蒂利斯早前表明，除非司法部撤回对鲍威尔的刑事调查，否则不会投票支持任何联储局提名人。蒂利斯与鲍威尔均认为，有关调查带有政治动机，目的在于削弱联储局独立性。

另外，哥伦比亚特区联邦检察官皮罗表示，计划继续推进该项调查，意味围绕鲍威尔的政治及司法风波短期内未必平息，亦令沃什在听证会后的确认前景更添阴霾。