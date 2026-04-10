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中国3月CPI升1% PPI升0.5%终止41个月下跌

宏观经济
更新时间：10:04 2026-04-10 HKT
发布时间：10:04 2026-04-10 HKT

国家统计局公布，内地3月份全国居民消费价格（CPI）按年升1%，按月则跌0.7%，主要受食品和服务价格季节性回落影响。而扣除食品和能源价格的核心CPI按年上涨1.1%。受国际大宗商品价格快速上行、内地部分行业供需关系改善等因素影响，全国工业生产者出厂价格（PPI）按年上升0.5%，是连续下降41个月后首次上涨。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟指，全国CPI按月继续保持温和上涨，涨幅略有回落至1%。当中，汽油价格由降转涨，上涨3.8%，影响CPI同比上涨约0.11个百分点。

全国PPI按月由上月的下降0.9%转为上涨0.5%，为连续下降41个月后首次上涨。她指，国际输入性因素影响相关行业价格上涨或降幅收窄；内地部分行业供需关系改善，价格有所上行。

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