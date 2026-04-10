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据报伊朗限制每日最多15艘船只 通过霍尔木兹海峡

宏观经济
更新时间：09:40 2026-04-10 HKT
发布时间：09:40 2026-04-10 HKT

俄罗斯官媒《塔斯社》引述伊朗消息人士指出，在停火状态下，伊朗将限制每日通过霍尔木兹海峡船只数量，每日上限为15艘。

通行限制令下 全球能源供应仍难恢复

连接波斯湾与印度洋的霍尔木兹海峡，是运送全球五分一石油供应重要航道。自美以对伊朗发动军事行动后，霍尔木兹海峡一直处于封闭状态，即使停火公告发布24小时后，商业通航仍旧接近停摆。

伊朗设定船只通行数量上限，意味霍尔木兹海峡航道流量受限仍未解除，全球能源供应短期内仍难以恢复正常水平。

特朗普预告石油很快恢复流动

美国总统特朗普在周四预告，无论是否有伊朗帮助，石油都会开始流动。他批评伊朗在恢复霍尔木兹海峡石油运输方面表现糟糕，指伊朗行为「不讲信誉」，强调这并非美伊达成的协议。他警告如果伊朗正对通过霍尔木兹海峡的船只收取过路费，最好现在立即停手。

航运公司表示，现时仍缺乏来自伊朗关于通航的明确批准及保证，以及如何通行的清晰指引。

伊朗最高领袖穆杰塔巴发表声明，对美伊和谈提出三点主张，包括追索损失、不放弃自身权利，以及对霍尔木兹海峡管理推进到新阶段。
 

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