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美议员促SEC查期油「可疑交易」 上月暂缓攻击成交增9倍 本周停火前再现75亿精准沽空

宏观经济
更新时间：12:46 2026-04-09 HKT
发布时间：12:46 2026-04-09 HKT

美国民主党众议员Ritchie Torres周三致函美国证券交易委员会（SEC）及商品期货交易委员会（CFTC），要求调查上月特朗普总统宣布暂缓攻击伊朗前，油市及股市期货市场出现的异常交易活动。值得留意的是，就在美国与伊朗近日宣布达成停火协议前仅3小时，原油市场再次惊现一笔价值约9.5亿美元（约74.5亿港元）的巨额沽空合约，入市时机之精准，引发市场高度关注，并惹来有人预先掌握内幕消息而偷步行动的猜测。

「SEC和CFTC不能视而不见」

据彭博引述Ritchie Torres指出，上月相关交易「速度、规模和结构都有可疑之处」，并指「事实如此明显，SEC和CFTC不能视而不见。」他要求监管机构展开正式调查，并索取相关交易账户纪录。

特朗普曾于今年3月23日早上约7时05分在Truth Social发帖，宣布暂缓对伊朗能源设施的攻击。根据交易所数据显示，3月23日早上6时49分起的两分钟内，布兰特及西德州原油期货合约涉及至少600万桶布兰特原油及西德州原油的期货合约被抛售，金额达数十亿美元，较过去5个交易日同期平均交易量约70万桶暴增近9倍。

此前，特朗普曾威胁若伊朗不开放霍尔木兹海峡，将于48小时内发动攻击。CFTC执法主管David Miller上月则曾表示，正「监察」油市期货异常活动，但拒绝评论调查内容。SEC则对此拒绝置评。

大额单笔交易极为少见

另一方面，美伊近日宣布停火前数小时，再有投资者精准押注约9.5亿美元沽空油价。据外媒引述伦敦证券交易所集团（LSEG）数据指出，在香港时间周三凌晨3时45分，市场突然涌现总计8,600手布兰特原油及美国原油期货的沽售合约，其中约6,200手布兰特原油期货及2,400手WTI原油期货成交，各占当日常规交易时段总成交量约1%。

仅约3小时后，特朗普便宣布与伊朗达成为期两周的停火协议，消息导致周三开市后油价急挫13%至19%，一度跌穿每桶100美元大关。

虽然交易员常利用期货头寸对冲现货原油交易，押注油价涨跌本身并不罕见，但如此大额单笔交易却极为少见。通常情况下，大额订单通常会在多个交易所分散下单，并利用算法交易在数小时内分批执行，以避免对价格造成冲击，且很少在结算后执行。

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