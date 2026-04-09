Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美议员促SEC查「可疑交易」 上月特朗普暂缓攻击前 期油成交暴增近9倍

宏观经济
更新时间：12:46 2026-04-09 HKT
发布时间：12:46 2026-04-09 HKT

据彭博报道，美国民主党众议员Ritchie Torres周三致函美国证券交易委员会（SEC）及商品期货交易委员会（CFTC），要求调查上月特朗普总统宣布暂缓攻击伊朗前，油市及股市期货市场出现的异常交易活动。

「SEC和CFTC不能视而不见」

Ritchie Torres形容，相关交易「速度、规模和结构都有可疑之处」，并指「事实如此明显，SEC和CFTC不能视而不见。」他要求监管机构展开正式调查，并索取相关交易账户纪录。

特朗普于3月23日早上约7时05分在Truth Social发帖，宣布暂缓对伊朗能源设施的攻击。此前他曾威胁若伊朗不开放霍尔木兹海峡，将于48小时内发动攻击

交易所数据则显示，3月23日早上6时49分起的两分钟内，布兰特及西德州原油期货合约涉及至少600万桶布兰特原油及西德州原油的期货合约被抛售，金额达数十亿美元，较过去5个交易日同期平均交易量约70万桶暴增近9倍。

CFTC执法主管David Miller上月曾表示，正「监察」油市期货异常活动，但拒绝评论调查内容。SEC则对此拒绝置评。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
16小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
4小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
7小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
5小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
7小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
17小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
4小时前
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
2026-04-08 12:34 HKT
伊朗局势｜停火首日以军大规模袭黎巴嫩 伊朗重封霍峡扬言退出停火协议︱持续更新
01:09
伊朗局势｜停火首日以军大规模袭黎巴嫩 伊朗重封霍峡扬言退出停火协议︱持续更新
即时国际
9小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT