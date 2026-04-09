美议员促SEC查「可疑交易」 上月特朗普暂缓攻击前 期油成交暴增近9倍

据彭博报道，美国民主党众议员Ritchie Torres周三致函美国证券交易委员会（SEC）及商品期货交易委员会（CFTC），要求调查上月特朗普总统宣布暂缓攻击伊朗前，油市及股市期货市场出现的异常交易活动。

「SEC和CFTC不能视而不见」

Ritchie Torres形容，相关交易「速度、规模和结构都有可疑之处」，并指「事实如此明显，SEC和CFTC不能视而不见。」他要求监管机构展开正式调查，并索取相关交易账户纪录。

特朗普于3月23日早上约7时05分在Truth Social发帖，宣布暂缓对伊朗能源设施的攻击。此前他曾威胁若伊朗不开放霍尔木兹海峡，将于48小时内发动攻击

交易所数据则显示，3月23日早上6时49分起的两分钟内，布兰特及西德州原油期货合约涉及至少600万桶布兰特原油及西德州原油的期货合约被抛售，金额达数十亿美元，较过去5个交易日同期平均交易量约70万桶暴增近9倍。

CFTC执法主管David Miller上月曾表示，正「监察」油市期货异常活动，但拒绝评论调查内容。SEC则对此拒绝置评。