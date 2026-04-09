据报伊朗将要求船只 以比特币支付过路费

美伊达成停火两周协议后，霍尔木兹海峡仍处于封闭状态，船舶追踪数据显示，停火协议达成后数个小时，仅有两艘货船通过海峡。霍尔木兹海峡重新开放安排，焦点之一是过路费。据报伊朗将要求通过霍尔木兹海峡的船只，以比特币支付过路费。

每桶原油过路费1美元 须以比特币支付

《金融时报》报道，伊朗石油、天然气及石化产品出口商联盟发言人Hamid Hosseini透露，所有拟通过霍尔木兹海峡的船只，都必须以比特币支付过路费，过路费以每桶原油1美元计算，空载油轮可免费通过海峡。

Hamid Hosseini表示，船只须先以电邮向伊朗当局申报货物详情，伊朗完成评估后将计算出应支付的过路费金额。船只在收到过路费金额后，据报仅有数秒时间完成支付。Hamid Hosseini指出以比特币收取过路费，可确保交易不会被追踪及没收，并可监控船只，以防武器走私。

伊朗计划引波船只沿著海岸附近北部船线航行，未有遵守规定的船只将面临军事打击。

特朗普考虑与伊朗合作收取过路费

美伊在过路费安排上，仍处于各说各话状态。美国总统特朗普透露，考虑与伊朗成立合资经营机制，在霍尔木兹海峡收取过路费。较早前特朗普曾表示，可透过改善霍尔木兹海峡交通挤塞情况，赚取巨额资金。

白宫发言人Karoline Leavitt表示，让伊朗征收过路费，并非最终确定的政策。美国副总统万斯将于本周六率团前往巴基斯坦，与伊朗进行谈判。届时霍尔木兹海峡开放及收取过路费安排，将成为牵动油价及股市的重要议题。