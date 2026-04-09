Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

据报伊朗将要求船只 以比特币支付过路费

宏观经济
更新时间：10:47 2026-04-09 HKT
发布时间：10:47 2026-04-09 HKT

美伊达成停火两周协议后，霍尔木兹海峡仍处于封闭状态，船舶追踪数据显示，停火协议达成后数个小时，仅有两艘货船通过海峡。霍尔木兹海峡重新开放安排，焦点之一是过路费。据报伊朗将要求通过霍尔木兹海峡的船只，以比特币支付过路费。

每桶原油过路费1美元 须以比特币支付

《金融时报》报道，伊朗石油、天然气及石化产品出口商联盟发言人Hamid Hosseini透露，所有拟通过霍尔木兹海峡的船只，都必须以比特币支付过路费，过路费以每桶原油1美元计算，空载油轮可免费通过海峡。

Hamid Hosseini表示，船只须先以电邮向伊朗当局申报货物详情，伊朗完成评估后将计算出应支付的过路费金额。船只在收到过路费金额后，据报仅有数秒时间完成支付。Hamid Hosseini指出以比特币收取过路费，可确保交易不会被追踪及没收，并可监控船只，以防武器走私。

伊朗计划引波船只沿著海岸附近北部船线航行，未有遵守规定的船只将面临军事打击。

特朗普考虑与伊朗合作收取过路费

美伊在过路费安排上，仍处于各说各话状态。美国总统特朗普透露，考虑与伊朗成立合资经营机制，在霍尔木兹海峡收取过路费。较早前特朗普曾表示，可透过改善霍尔木兹海峡交通挤塞情况，赚取巨额资金。

白宫发言人Karoline Leavitt表示，让伊朗征收过路费，并非最终确定的政策。美国副总统万斯将于本周六率团前往巴基斯坦，与伊朗进行谈判。届时霍尔木兹海峡开放及收取过路费安排，将成为牵动油价及股市的重要议题。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
14小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
5小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
3小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
4小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
16小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
5小时前
李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿
李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿
影视圈
13小时前
伊朗局势｜停火首日以军大规模袭黎巴嫩 伊朗重封霍峡扬言退出停火协议︱持续更新
01:09
伊朗局势｜停火首日以军大规模袭黎巴嫩 伊朗重封霍峡扬言退出停火协议︱持续更新
即时国际
8小时前
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
23小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT