香港3月PMI近7个月首见收缩 中东战火冲击市场需求

本港商业景气急转弱，3月香港采购经理指数（PMI）录得49.3，是7个月以来首次重回紧缩区间。编制指数的标普全球指出，中东战火冲击市场需求，产出与新增业务同时缩减，企业的悲观情绪自去年7月以来最差。

标普全球表示，香港PMI经季节调整后，从2月的53.3、见35个月高位，下滑至49.3、属50以下，反映商业景气重回紧缩区间，幅度虽然轻微，却是去年8月以来首次转弱。

新增订单及出口下滑 内地订单仍连升

该机构指出，3月PMI指数下滑，多少反映企业的新增订单减少，跌幅为9个月以来最大，整体不但显著，还扭转了连续5个月的强劲扩张期。受访业者透露，中东战事冲击消费信心、股市表现和客户消费意愿，进而影响销情。标普全球续指，3月的出口贸易跌幅亦相若，结束持续4个月的扩张期，不过来自中国内地的订单需求却反向而行，已连升6个月，升幅则见放缓并温和。

悲观情绪8个月以来最差

至于在评估未来一年业务时，标普全球指出，企业比2月更加看淡，而且3月的悲观情绪自去年7月以来最差，多家受访公司认为，中东战火对全球造成影响。

企业料客户需求未来数月疲弱

标普全球市场财智经济研究部副总监Annabel Fiddes表示，中东战火冲击市场需求，香港私营企业3月的产出和新增订单同时紧缩，有别于今年首两月的稳健增长，并指「处于反弹转角位的商业信心，却因企业预测客户需求将于未来数月疲弱，故于3月潜入更深的紧缩区间。」

Fiddes续指，值得鼓舞的是，通胀压力持续降温，特别以采购价格较明显，另外称战事有可能干扰市场和供应链运作，而多家企业预计供应商将会加价，于是在3月大幅增加采购，进一步补充库存。