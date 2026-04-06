战火下黄金竟失灵 土耳其央行三周内狂抛126.4吨黄金

过去黄金升势凌厉，然而，自今年2月底美以伊战争爆发以来，黄金的表现却令无数投资者跌破眼镜。纽约商品交易所（COMEX）金价在整个3月录得逾13%的跌幅，创下2008年金融海啸以来最差的单月表现。土耳其央行更在短短三周内，狂抛126.4吨黄金储备。

土耳其、波兰「突袭式」抛售 打破金价支撑

过去四年，全球央行一直是金市的「最强买家」，每年购入逾千吨黄金。但在这场中东冲突中，关键买家却突然变成了「大卖家」。数据显示，土耳其央行在3月短短三周内，减持了126.4吨黄金储备，创下2018年以来最大规模。背后原因为战争引发美元飙升，土耳其里拉汇率连创新低，加上油价突破100美元大关，作为能源进口国，土耳其必须抛售黄金以换取美元「救汇率」及采购高价原油。

此外，波兰央行行长亦突然改口，提出拟出售价值约130亿美元的黄金储备以支持国防建设。这两大昔日「金粉」的转身，直接抽走了金价的关键买方支撑，导致COMEX金价一度跌至4,128.9美元的低位。

华尔街抄底「老猫烧须」 亏损逾17%

金价跌势之猛，令不少采取「越跌越买」策略的华尔街大鳄集体损手。对冲基金经理张刚透露，原本预期高油价带来的高通胀预期会利好金价，他在3月中旬金价跌破5,000美元时进场抄底，结果遭遇土耳其央行无情抛售，一度录得巨额浮亏。

随着市场恐慌情绪蔓延，量化基金与商品期货基金纷纷撤退。据美国CFTC数据，3月下旬资产管理机构大幅减持黄金期权净多头头寸。部分使用4至5倍杠杆的投资者，亏损幅度更超过17%，被迫止损离场。