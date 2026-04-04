美国劳动市场改变 三藩市联储：就业零增长仍属健康

美国3月非农就业人数增加17.8万人，大幅超过预期的6.5万人，数字亦比2月份新修订的减少13.3万的大为反弹，反映美国今年来劳动力市场表现反复，不过三藩市联邦储备银行行长玛丽·戴利（Mary Daly）认为不用感到惊慌，就业零就业增长仍可被视为健康。她指出，政府政策的变化导致移民减少，使劳动力增长趋近于零，这意味著传统的「劳动市场健康经验法则」正在改变。

戴利周五的一篇博客文章中写道：「劳动市场的速度上限可能会不同。」当劳动力增长率在 1% 至 2% 时，任何一个月出现零就业增长都会让戴利和其他联储官员警觉，视为可能的衰退信号。

负增长不一定代表疲软

「要传达零就业增长的经济仍与充分就业相符并不容易，但在劳动力增长接近零的情况下，零甚至是负的净就业增长月度数据，都可能符合预期，而不一定代表疲软。」简单来说，较慢的劳动力增长意味著基准就业增长数字会降低。

联储局理事沃勒最近也指出，即使零就业增长，劳动市场仍可能保持平衡，失业率维持稳定，原因同样是移民减少导致今年劳动力增长预期为零。

观察就业人口比率等指标

展望未来，戴利认为仅靠就业增长不足以衡量劳动市场健康。她更依赖就业人口比率、失业率、离职率和招聘率等指标，因为这些指标能反映劳动力规模的变化，提供更完整的劳动市场健康状况。

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