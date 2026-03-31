施罗德忧化肥供应推高食品价格 引发第二波通胀 冲击或延续至2027年

中东冲突爆发以来，市场已迅速消化加息预期，但各国央行普遍采取审慎态度，维持利率不变，并强调需要静观其变，以观察事态发展。施罗德投资环球经济研究部主管David Rees表示，该行基本预测的最大风险是通胀重燃，油价一旦升穿每桶100美元，将显著改变对通胀评估，足以将已发展市场的整体CPI推高约1个百分点。

中东局势乐观结局日渐渺茫

他又表示，若海湾地区的化肥供应受阻，推高全球食品价格，更可能引发第二波与大宗商品相关的通胀。按一般9至12个月的滞后效应计算，食品通胀升势将恰好在较直接的能源冲击减退时开始，从而将物价冲击延续至2027年。

至于现时的关键因素，在于能源价格会升至多高，以及高企多久。若中东局势能迅速解决，大宗商品价格或可于年中回落，通胀亦随之降温，但这种乐观结局的希望正日渐渺茫。

他续指，能源及食品通胀若长时间接连来袭，将增加供应冲击演变为工资及其他价格制定的深层结构问题的危机，触发令央行官员难以放松的第二轮效应。由于汲取了当年应对俄乌冲突后能源价格冲击反应过慢的教训，若类似情景出现，决策者将搁置任何减息计划，甚至最终可能重启加息。

美国高通胀恐变得根深柢固

对于美国而言，无论是联邦公开市场委员会（FOMC）的利率点阵图还是市场预期，目前2026年料仍将会减息一次，与该行基本假设相符。然而，一个明显风险是，持续的物价冲击将令放宽政策计划告吹，而核心通胀一旦再度升温，更会将加息提上会议议程。

从基本面来看，高通胀在美国变得根深柢固的风险似乎最大。即使2025年华府停摆后公布的数据出现一些扭曲，但经济表现一直良好，而联储局偏好的通胀指标——个人消费开支（PCE）核心通胀率（撇除食品和能源价格以反映潜在通胀趋势）仍高企于约3%。值得留意的是，美国作为能源净出口国，或一定程度上免受物价冲击的最坏影响，尤其是天然气方面。

欧元区或不大可能2026年加息

欧元区方面，虽然该行基本预测是未来几年经济增长将会加快，为2027年加息铺路，但该区在石油和天然气供应中断方面的可能性甚高。持续的危机虽会显著影响通胀，但能源供应紧张亦可能扼杀预期的制造业复苏并挤压实质收入，反而抵销了市场出现第二轮物价冲击的风险。这使得欧洲央行不大可能如市场所料在2026年加息，且一旦出现任何经济衰退迹象，决策者或会迅速转向考虑减息。

英国方面，能源价格冲击或代表2026年减息可能性下降。该行表示，英国决策官员近来转移焦点，显示其曾示意希望把握食品及能源通胀回落的机会——后者受惠于4月生效的英国预算案税务调整，原预期可将整体通胀率拉低约50个基点，如今此情景似乎难以实现，加上服务业通胀仍高于4%，英伦银行货币政策委员会将警惕任何工资增长再次加速的迹象。