内地3月PMI报50.4胜预期 创近一年新高

国家统计局公布，内地3月制造业采购经理指数（PMI）报50.4，按月升1.4个百分点，重上50分界线，终止连续两个月低于50的走势，并高过市场预期的50.1，以及创2025年3月以来新高，当月报50.5。

此外，3月非制造业商务活动指数报50.1，按月升0.6个百分点，终止连续两个月低于50的走势，并高过市场预期的49.9，以及创2025年12月后新高，当月报50.2。至于3月综合产出指数报50.5，按月升1个百分点，同样终止连续两个月低于50的走势，为2025年12月后新高，当月报50.7。

国统局服务业调查中心首席统计师霍丽慧解读指，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均重返扩张区间，反映经济景气水平回升。

国统局：产需两端同步扩张

对于制造业采购经理指数升至扩张区间，霍丽慧指随着企业在农历新年过后加速复工复产，市场活跃度提升。她又提到，产需两端同步扩张，生产指数和新订单指数分别为51.4和51.6，按月升1.8个和3个百分点；从行业来看，农副食品加工、有色金属冶炼及压延加工等产业生产指数及新订单指数均高于55；纺织服饰服饰、化学纤维及橡胶塑胶制品等产业两个指数则持续低于临界点，市场活跃度偏弱。在产需恢复的带动下，企业采购意愿增强，采购量指数为50.9，按月升2.7个百分点。

大中小型企业PMI均有回升

此外，大、中、小型企业PMI均有回升。大型企业PMI为51.6%，按月升0.1个百分点；中、小型企业PMI分别为49及49.3，按月升1.5个及4.5个百分点。

三大重点产业亦较快扩张，高技术制造业PMI为52.1，按月升0.6个百分点，连续14个月高于临界点；装备制造业及消费品业PMI分别为51.5及50.8，按月升1.7个及2个百分点；高耗能行业PMI为48.9，按月升1.1个百分点，景气水平有所回升。

受大宗商品价格上涨影响

同时，价格指数大幅回升。受近期部分大宗商品价格持续上涨及企业采购活动加速等因素影响，主要原物料购进物价指数及出厂物价指数分别为63.9及55.4，按月升9.1个及4.8个百分点，制造业市场价格整体水平明显回升。从行业来看，石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品等产业两个价格指数均高于70，相关行业购销价格整体水平上涨明显。

专用设备及汽车等发展乐观

市场预期方面，生产经营活动预期指数为53.4，按月升0.2个百分点，制造业企业对近期市场发展信心增强。从行业来看，专用设备、汽车、铁路船舶航太设备等产业生产经营活动预期指数位于56以上，相关企业对未来产业发展较为乐观。

调查结果也显示，受当前中东地区地缘政治冲突等因素影响，石油、化工等相关原材料价格大幅上涨，叠加物流运价抬升，本月反映原材料成本高和物流成本高的企业比重均较上月上升。