布兰特油价累涨59% 或创史上最大单月升幅 市场几近排除谈判休战可能性

随着也门胡塞武装周末首次向以色列发动攻击，美国与以色列针对伊朗的战争进一步扩大，刺激国际油价今日（30日）延续上周五的强劲升势，布兰特期油不仅升穿115美元，更有望创下超越1990年波斯湾战争的单月最大升幅纪录。截至目前，布兰特原油期货升2.69美元或2.39%，报每桶115.26美元；纽约期油（WTI）亦升1.06%，报100.73美元。

不确定性成原油强烈看涨信号

据路透报道，石油市场分析机构Vanda Insights创办人Vandana Hari表示，尽管特朗普声称正与伊朗进行「直接和间接」的谈判，但市场几乎已排除透过谈判结束战争的可能性。她认为，市场正准备迎接军事冲突的急剧升级，因为战争结束的时间和形式充满巨大不确定性，对原油而言是强烈的看涨信号。

自2月28日美国及以色列空袭伊朗以来，这场战争已封锁掌控全球五分之一油气供应的霍尔木兹海峡。受此冲击，布兰特期油本月累计已暴涨59%，创下史上最急剧的单月升幅，超越1990年海湾战争时期的纪录。

冲突不限波斯湾及霍尔木兹海峡

除此之外，与伊朗结盟的也门胡塞武装周六首次袭击以色列，引起市场对阿拉伯半岛及红海周边航运安全的担忧。周末期间，区内袭击事件更波及阿曼的塞拉莱（Salalah）码头。

摩根大通分析师团队在报告中警告，冲突不再局限于波斯湾及霍尔木兹海峡周边，现已延伸至红海及曼德海峡（Bab el-Mandeb），这是全球原油及成品油流动最关键的咽喉要道之一。

据分析公司Kpler数据显示，上周转向红海延布港（Yanbu）出口的沙特原油达每日465.8万桶。摩通分析师指出，若延布港的出口亦受阻，沙特石油将被迫转向埃及的苏美德输油管道（SUMED）输往地中海。