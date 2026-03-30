内地新一批QDII额度达53亿美元 为2021年以来最大

据外媒引述国家外汇管理局网站于上周五（27日）公布的审批情况表计算，中国发放新一批合格境内机构投资者（QDII）额度达53亿美元，单次新增额度为2021年6月以来最大。截至今年3月底，累计批准额度达1,761.69亿美元。

QDII制度允许符合特定条件的境内机构投资者在规定额度内购买外国证券、债券和大宗商品。报道指出，本次证券类机构获批新增额度达29.9亿美元，总额度达972.8亿美元，增幅和总额度均位居首列；保险类和银行类分别获批新增额度13.2和9.9亿美元；信托类机构总额度则维持不变。

QDII发行与人币汇率周期相关

在过去5年多来，QDII额度的发行节奏与人民币汇率周期有较强的相关性，其中在2020至2021年人民币升值期间，中国曾密集发放多批QDII额度；但2022年随著人民币进入贬值周期，QDII额度的发放节奏显著放缓。

与发放节奏放缓相对应的是，2023至2024年境内股市下跌，中国投资者对海外资产兴趣激增，但对外投资渠道和额度受限背景下，资金涌入追踪标普500指数等全球基准的交易所交易基金（ETF），导致二级市场价格曾大幅溢价。

不过，随著人民币汇率进入升值周期，并且过去一年A股表现强劲已经开始吸引外资流入，中国对于资金外流的担忧明显缓解。同时，在推进人民币国际化的愿景下，监管层也多次表示将推进资本市场高水平制度型开放，继续有序发放QDII投资额度。