日圆触及160关口 兑港元低见4.88 日本官方干预风险上升

中东局势持续紧张，美元兑日圆曾触160的关键水平，加剧了官方干预风险。美元兑日圆周五升0.31%至160.31，每百日圆兑港元报4.8853。

美元兑日圆周五升0.31%至160.31，为2024年7月以来的最低水平，进一步迫近当时低位161.95，若达到该水平将创下1986年以来的最低纪录。交易员一直关注160关口，因为日本当局上次出手干预日圆就在这一水平附近。日本财务大臣片山皋月周五日间回应日圆疲软时表明，会「果断应对，包括采取大胆措施」，或暗示将采取「果断行动」。

能源价格飙升，对日本正构成的经济威胁，因通胀高企会伤害消费者和企业。

片山皋月周五重申，日圆投机性波动是由石油市场部分交易所驱动，表明她不仅关注货币市场，也在关注包括大宗商品等整体市场。彭博引述知情人士报道，本周较早时，日本财务省就可能干预原油期货交易一事征询市场意见。

