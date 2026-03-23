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IEA称中东能源资产严重受损 影响如70年代石油危机及俄乌战争「加起来」

宏观经济
更新时间：15:19 2026-03-23 HKT
发布时间：15:19 2026-03-23 HKT

国际能源总署（IEA）署长Fatih Birol表示，中东战争已对中东9个国家的40多项能源资产造成「严重或非常严重」破坏，可能会在冲突结束后延长全球供应链中断，意味油田、炼油厂和管道需要一段时间才能恢复营运。

据彭博报道，中东地区冲突扰乱了整个能源供应链，几乎完全封锁了至关重要的霍尔木兹海峡，导致原油、天然气和燃料价格飙升。他表示，当前局势的混乱程度相当于70年代两次重大石油危机，以及2022年俄罗斯入侵乌克兰后引发的天然气危机「加起来」的影响。

石化产品、化肥及硫磺等贸易都中断

他指出，不只石油和天然气，还有全球经济一些重要命脉如石化产品、化肥、硫磺、氦气的贸易都中断了，将对全球经济造成严重后果。他续指，亚洲正处于这场危机的最前线，因其严重依赖该地区的原油。当被问及中国限制燃料出口的决定时，他指全世界需要共同应对这场能源危机。

此外，国际能源总署（IEA）3月初宣布，将从其紧急石油储备中释放创纪录的4亿桶，以缓解中东战争造成的供应冲击并抑制油价飙升。他表示，如果战争在未来几天或几周内进一步扰乱全球能源市场，可根据需要释放更多石油储备；但他指出，解决燃料供应中断的唯一真正方法是重新开放霍尔木兹海峡，但目前当地航运几乎停滞。

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