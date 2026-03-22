特朗普无章法？还是剑指中国能源价格｜蓝血工厂

大军未动，粮草先绝。美国总统特朗普张牙舞爪，有人讥笑他毫无章法，实际上别人笑他太疯癫，从全球战略布局看，背后根本是一盘针对北京的部署，可恶之极。

收购格陵兰 想战略插旗

AI年代，能源为王。上任之初，他在北极圈先声夺人，扬言要买下格陵兰，天下哗然，以为是地产商的狂想曲。实际上北极圈冰川融化，早成了大国争夺新航道与资源的必争之地。

俄罗斯在北极侧翼重兵布防，连北京也自封「近北极国家」。兵家必争之地，美帝岂会执输拱手让人？收购格陵兰，就是想战略插旗。

推翻马杜罗 减中国选择

之后他在南美后院「清理门户」，先将墨西哥毒枭El Mencho定性为恐怖组织屠宰，更于一夜之间出手推翻委内瑞拉的马杜罗政权。

这步棋狠辣无比。要知道，北京原本每日在委内瑞拉狂吸80万桶「跳楼价」平价石油，表面上进口石油占中国总进口量约4% ，但还有像「贝拉1号」（Bella-1，又称马里内拉号）在内、不计其数的幽灵船队，总石油数量难以估算，而美国把马杜罗连根拔起，令中国少一个石油选择。

中东剧本 同样冲着石油

中东方面，亦是同一剧本。为何美军短时间内连环重搥痛击伊朗？表面是报复德黑兰威胁美国利益，骨子里依然是冲着石油而来。

细心一看，中国有近一成半的石油进口依赖伊朗，如今德黑兰被狂轰滥炸至自顾不暇，连在中东投射恐怖力量的手臂也被斩断，北京的能源成本又上升。

放宽俄油 也似针对中国

同一时间，美国政府宣布暂时放宽对俄罗斯石油的制裁，允许已装载的俄油在30天内正常交易与运输。换句话说，俄罗斯可以国际油价出售石油，暂时无需以大幅折扣向中国出口「平价石油」，考虑到中国一向从俄罗斯进口近两成，今次美国放生俄罗斯，似乎又是针对中国。

狂人在世界地图上处处点火，看似东一榔头西一棒，其实万流归宗，矛头只指着一处，以上几个国家进口中国的石油，合计占中国四成多至五成多，现在成本大升，值得关注。

但若把事情倒过来想，也不失优雅，美国深陷中东泥沼，俄罗斯在欧洲拖死北约，欧洲诸国又被难民问题搞到自身难保，我们还是可以好好过日子。

站在2026年的今天回望，1945年二战后建立的旧世界秩序，其实早就如同危楼，摇摇欲坠。现在，别有用心的美国破坏秩序，到底未来的天下，那一国天命最高？

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