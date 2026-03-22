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美息口前景彻底逆转 10月加息机会率升至50%

宏观经济
更新时间：09:17 2026-03-22 HKT
发布时间：09:17 2026-03-22 HKT

伊朗战事炮声隆隆，主要国家息口前景的风向似乎已迅速从减息转为加息。战事升级导致国际油价急涨，并推高通胀忧虑，全球债市遭遇抛售潮，债息相应急升。交易员将美国联储局今年10月加息概率上调至50%，彻底逆转市场预期，市场原本预期今年有两次各0.25厘的减息行动。

欧央行传4月讨论加息

美国10年期债息上周五一度飙升11.2个基点，至4.395厘，创去年8月以来最高水平；两年期美债息涨10.3个基点，至3.936厘。除了美国，英国10年期国债利率自2008年起首度触及5厘，欧洲及全球主要债息同步上扬，显示市场正重新定价利率与通胀路径。媒体引述消息称，欧洲央行可能在4月开始讨论加息，并可能在6月采取收紧政策。

储局内部仍有偏鸽声音

分析师指，近日息口前景的风向迅速从减息转为加息，主要受到储局主席鲍尔早前记者会影响：他在会中多次提及伊朗战事带来的通胀风险，并强调政策面临高度不确定性，使投资者对减息进程产生疑虑。

尽管如此，联储局内部仍释出偏鸽讯号。储局理事沃勒与该局负责监管的副主席鲍曼上周五分别公开表示，仍预期今年将降息。此外，储局另一名理事米兰同样支持宽松政策，并在上周决议中主张应降息0.25厘。

《巴隆》则指，在中东战事引发市场剧烈波动之际，华尔街对利率走向的解读可能过度偏向鹰派。

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