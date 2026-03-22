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霍尔木兹海峡倘封锁至6月 全球GDP增长料降2.9百分点

宏观经济
更新时间：09:09 2026-03-22 HKT
发布时间：09:09 2026-03-22 HKT

美国达拉斯联邦储备银行估算，若伊朗战争导致霍尔木兹海峡石油运输持续停顿至6月，全球第2季经济增长将拖慢2.9个百分点。

全球约五分一的石油需经由霍尔木兹海峡运输，但受到战争影响，该海峡目前几乎形同封锁。达拉斯储银研究人员模拟，在霍尔木兹海峡不同封锁时间下，潜在的经济影响有多大。

研究人员指出，在霍尔木兹海峡导致全球20%石油供给中断的情况下，指纽约油价将涨到每桶98美元（这一点日前已经实现），而全球第2季GDP增长率将拖慢2.9个百分点。

汽油加价令其他支出减少

经济学家正密切关注汽油、柴油及其他石油产品价格飙升，所带来通胀与需求冲击。部分经济学家指出，汽油价格上涨已导致其他类别的支出减少。美国民众正寻求缓解高燃料成本的方法，包括减少旅游，以及在加油站排队以节省微薄的油钱。

全美柴油平均价格在本周突破每加仑5美元，为史上第二次出现如此高价。由于柴油是几乎所有产业运作所需的资源，柴油高涨意味经济将面临连锁反应。

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