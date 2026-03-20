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人行发布通知 支持和规范境内企业开展境外放款业务

宏观经济
更新时间：20:41 2026-03-20 HKT
发布时间：20:41 2026-03-20 HKT

中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境内企业境外放款管理办法》通知，进一步支持和规范境内企业开展境外放款业务。《通知》内容包括将境内企业境外放款宏观审慎调节系数由0.5上调至0.6，整体提高境外放款余额上限，更好满足企业跨境运营资金需要。

服务企业「走出去」

《通知》内容又包括将境内企业人民币和外币境外放款业务纳入统一管理，便利企业按照相同业务规则高效开展本外币业务；将境内企业境外放款纳入宏观审慎管理，明确境外放款余额上限与所有者权益挂钩，支持企业在余额上限内办理业务，以及明确境内银行、境内企业办理境外放款业务的管理要求和资金使用要求，有效防范风险。

人行就《通知》出台的背景指出，现行人民币和外币境外放款政策推出时间较早，在资金来源、放款期限、展期等管理要求上存在差异。为更好满足「走出去」企业真实、合理的生产经营融资需求，发挥跨境金融业务服务实体经济的作用，人行会同外管局按照本外币一体化管理思路，统一并完善相关政策，为企业跨境融资营造稳定、可预期的政策环境。

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