以色列称暂停打击伊朗能源设施 布油跌3%至105美元 分析：风险未消除 油价料续高企

国际油价急回，布兰特期油最新跌至每桶约105美元，而纽约期油则在92美元左右，跌幅均逾3%。美国与以色列均为中东局势降温，美国总统特朗普在被问及会否派遣美军地面部队时表示，他表示「不会在任何地方派兵」，而以色列总理内塔尼亚胡亦表示，以色列将避免进一步攻击伊朗的能源设施。

自美伊战争爆发以来，中东多地能源设施受到大规模打击，加上霍尔木兹海峡几乎全面封锁，阻碍了该地区的原油出口，布兰特期油本月已上升近50%。

风险仍存 布油料高企

彭博报道引述新加坡盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana认为，只要海湾基础设施与霍尔木兹风险存在，布兰特原油可能维持高位，纽约期油则可能更为震荡且受限，因为任何价格飙升都会引来美国政策反应或直接干预油市。

CIBC 私人财富集团高级能源交易员Rebecca Babin亦相信油价波动的行情未终结，他向彭博表示，随著战斗与冲突持续，能源基础设施仍受威胁，市场要冷静下来将非常困难，「这只是一场游戏：下一个目标是什么？破坏是短期还是长期？这意味著什么？所以我真心认为我们将面临更多波动。」

美国为抑压油价，包括释放需在日后连本带利归还的战略石油储备，已使纽约期油与布兰特期油的价差扩大至约每桶13美元。

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布兰特期油周四曾急升至119.13美元，后来受因一系列消息影响大幅回落。据报法国、英国、德国、意大利、荷兰和日本准备共同采取适当措施，保障霍尔木兹海峡的航行安全。

特朗普重申战事快完结

特朗普周四亦试图淡化近期油价飙升，「我原本以为情况可能更糟，其实不算太坏，而且很快就会结束。」

内塔尼亚胡周四表示，以色列前一天出动战机轰炸伊朗南帕尔斯巨型天然气田是单独行动，但将暂停进一步能源打击。他拒绝给出结束冲突的时间表，但表示他「认为这场战争会比人们想像的更快结束。」

美国或撤伊朗石油制裁

同时，美国财政部长贝森特表示，伊朗政权可能会在内部崩溃。他还说，美国正考虑解除对伊朗石油的制裁，以降低因海湾战争引发的能源价格飙升，并可能考虑单方面释放国家储备。

为市场提供暂时缓解，国际能源署早前公布释放4亿桶战略原油储备，日本、加拿大与南韩将是释放库存的最大贡献者之一。据国际能源署表示，这场冲突造成全球石油市场史上最大供应中断，迫使海湾地区生产商集体关闭约每日1,000万桶的产量。

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