日本央行维持政策利率不变 中东局势列入风险 日圆兑港元4.9算

日本央行结束为期两天的议息会议，宣布维持政策利率在0.75厘，符合市场预期。日本央行以8比1的票数通过此决定，委员高田创连续第二次会议呼吁加息，成为唯一反对者。

在声明公布后，日圆汇价大致平稳，美元兑日圆最新报159.69；每百日圆兑港元最新报4.9。

未来数月仍在加息可能

伊朗战争令油价急升，可能推高日本通胀，并在成本上升传导至经济之前，对企业活动与消费造成压力。日本央行将中东列入风险因素，但未改变通胀展望，显示仍认为未来数月存在加息可能。

同时，央行重申其看法，即物价走势在展望期后半段将符合目标，若通胀展望成真，仍有意提高基准利率。

彭博经济学家Taro Kimura表示，日本央行展现其对物价稳定的承诺成本有限，行长植田和男可能暗示4月升息的可能性。

汽油价格1990年来最高

日本是主要经济体中最容易受到中东紧张局势影响的国家之一，超过90%的石油进口来自该地区。根据日本政府周三的报告，本周汽油价格升至每公升190.8日圆，为自 1990年有数据以来最高。

日本央行总裁植田和男将于今日下午举行记者会，他过去在会上对政策维持不变的解读有时会令日圆受压。